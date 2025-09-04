El cobro de piso a empresas se ha vuelto más recurrente en Calpulalpan y Cuapiaxtla: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, César Reyes Chávez confirmó que el tema de cobro de piso a empresas se ha vuelto un tema más recurrente a transportistas en los municipios de Calpulalpan y Cuapiaxtla, de ahí que solicitó a las autoridades mayor trabajo en el tema de seguridad.

“En todo el país tenemos problemas de inseguridad, Tlaxcala se ha vuelto inseguro, no al nivel de los estados más críticos, pero no está lejos si no se actúa en consecuencia”, advirtió el dirigente de este sindicato patronal en la entidad.

César Reyes concedió una entrevista a este medio para hablar en torno al tema de cobro de piso que denunció Magdalena Luna López, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex Tlaxcala, quien aseguró que los empresarios están asediados por tres grupos del crimen organizado (Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico/Sinaloa y La Barredora) que han extendido sus redes por el territorio estatal.

Magdalena López citó que Calpulalpan, San Pablo del Monte, Apizaco y la propia capital son los epicentros del miedo donde comerciantes y empresarios pagan cuotas de extorsión que van de los 10 mil hasta 150 mil pesos.

Al respecto, Reyes Chávez manifestó que en el tema de cobro de piso no hay denuncias, porque en las que desafortunadamente se han hecho, “hay represalias, es complicado, porque si denuncias y se enteran, ha habido asuntos de quema de camiones y lo que haces es que te resignas a no hacerlo. Entonces no puedes denunciarlo y eso se ha venido agravando con el paso del tiempo”.

Cuestionado sobre la operación de los tres grupos citados por la presidenta de la Comisión de Seguridad de Coparmex–Tlaxcala, respondió: “No podemos tener la certeza de que así sea, pero es como se nombran y, finalmente, lo que pasa es que van en la carretera, pagas el derecho de piso o en tu lugar de trabajo… se están nombrando así, pero si tú me dices yo tengo la certeza, pues no, pero sí es cierto que así se nombran”.

Además, confirmó que sí es real que los empresarios pagan cuotas de 10 mil a 150 mil pesos por cobro de piso, ya que este sindicato patronal ha identificado que dependiendo el tipo de negocio es el monto “que se está dando. Los mismos cárteles se han ido diversificando y ven el tipo de negocio y saben lo que te están cobrando”.

Insistió que este problema se refleja más en el sector transporte, ya sea que el cobro se realice en las carreteras o en los propios negocios.

Por otra parte, dijo que la cifra negra de los delitos es del 97 por ciento, porque los empresarios no denuncian; incluso, reveló que el pasado martes a él lo trataron de extorsionar vía telefónica y “lo que hace uno es no denunciar”.

Lo que sí es una realidad, anotó, es que un negocio que paga extorsión en cualquier punto del país, al final cierra porque no resulta, “mejor bajo la cortina porque están cobrando (…) el hecho de estar puntualizando este tema es para que las autoridades se pongan a trabajar. En todo el país tenemos problemas de inseguridad, Tlaxcala se ha vuelto inseguro, no de los estados más críticos, pero no está lejos si no se actúa en consecuencia”, subrayó.

Es más, indicó que todo lo que ha venido aconteciendo en la entidad “nos preocupa, cada vez que son juntas de Consejo Directivo la demanda de los empresarios es el tema de seguridad, ya no tanto la parte económica”.

Recordó que por la agresión a una persona en el centro de la ciudad capital en días pasados, “recibí múltiples llamadas de los socios para preguntar qué estoy haciendo al frente de la Coparmex para que se atienda este problema. Hay gente preocupada con lo que está pasando… los empresarios están inquietos y la ciudadanía está inquieta, esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto y esto no se agrave más, que trabajen al respecto, que sean sensibles a lo que está pasando, la preocupación es esa”.

