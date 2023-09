El chivo expiatorio –dice Girard, 1982– “denota simultáneamente la inocencia de la víctima, la polarización colectiva que se produce contra ella y la finalidad colectiva de esta polarización”.

A lo largo de la presente administración se han ido creando mitos de este tipo que de alguna manera explican por qué los secretarios de Seguridad Ciudadana duran tan poco.

Durante los últimos días–semanas–meses, la seguridad pública se ha visto resquebrajada. Desaparición de personas, cadáveres encontrados en vehículos o en terrenos de cultivo, balaceras, etc., etc.

Nada del otro mundo. Lo interesante es la explicación que da la Secretaría de Gobierno. ¡Todo viene de fuera! A grado tal que se descubren casas de seguridad de la delincuencia organizada.

Como en la entidad no hay delincuentes, no hay problemas sociales, no hay malandrines, todos vienen de fuera. Los malos se han dado cuenta que existe una isla de la fantasía donde nunca pasa nada y lo aprovechan como guarida.

El problema de visualizar a la entidad como utopía donde no existen desigualdades, con un gobierno que se preocupa por todos, donde cada quien se dedica a lo que quiere.

Pero, cuanto se tiene el 53 por ciento de la población en pobreza y el 72 por ciento en informalidad laboral. No todos son felices. Pero, al ignorar y no nombrar los problemas. Estos no existen.

Si los problemas no existen, no hace falta un plan para prevenir la delincuencia, ni para cuidar la seguridad de las personas y sus propiedades. Porque como todo viene de fuera. Lo único que queda es esperar.

Al no entender esto, las personas que llegan para desempeñarse como secretarios de Seguridad Ciudadana, no entienden que la tarea central es el silencio y la inactividad. Por eso optan por retirarse de la Isla de Barataria.