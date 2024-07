El Cecapdif es una obra sensible y una gran ventana de oportunidades: Lorena Cuéllar

Independientemente de que hay acciones muy importantes en este gobierno, para la titular del Poder Ejecutivo local, Lorena Cuéllar Cisneros, la creación del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Cecapdif) “es una obra muy sensible y una gran ventana de oportunidades”, en donde la sociedad se involucra para ayudar a este sector de la población.

A ocho meses de la apertura de lo que también se conoce como la “Ciudad de la Inclusión”, proyecto en el que se invirtieron 59 millones 685 mil 531 metros en la construcción de un edificio de 7 mil 314 metros cuadrados que cuenta con áreas de administración, talleres, auditorio, comedor, servicio de equinoterapia, área de ruedo, jardinería con huerto y estacionamiento, la gobernadora destaca que en este breve periodo se ha logrado integrar a 230 personas al campo laboral y más de 300 están en espera de insertarse a un empleo.

“El Cecapdif es una gran ventana de oportunidades para todos, en donde se toma en cuenta a los empresarios, a los comerciantes y a los maestros para que las personas con discapacidad se puedan involucrar en el tema laboral. Llevamos hasta ahora, porque tenemos muy poco tiempo de haber abierto, 230 personas integradas al campo laboral. Para nosotros es la verdadera inspiración saber que le cambiamos la vida a una persona. Con el Cecapdif, el gobierno del estado lo que hace es dar a las personas con discapacidad una serie de herramientas, capacitación, atención en la parte moral y acompañamiento, a fin de que entre todos podamos hacer una sociedad distinta.

“Yo siempre digo que nos hemos deshumanizado y lo que hace este gobierno es la parte de involucrarnos todos para el acompañamiento de una necesidad”, asienta Lorena Cuéllar, en entrevista que concede a La Jornada de Oriente, en Casa de Gobierno.

Afirma que el ser maestra de niños sordos y de niños ciegos le ha servido para ver el gobierno desde otra parte más sensible, “porque yo me pongo en el lugar de una mamá que de repente tiene un niño ciego y cómo cambia la vida de esa mamá, porque ya no puede hacer su vida normal, porque tiene que estar dedicada a ese niño y ya no puede salir a trabajar de manera normal.

“Pero cuando el gobierno se involucra y enseñamos a ese niño a ser independiente, a trasladarse, a salir adelante, a trabajar, pues es distinto, porque ya no te sientes sola como mujer”, agrega.

Indica que una discapacidad trae también el desarrollo de otras capacidades impresionantes y “por eso hablo mucho de este tema porque independientemente que hay obras muy importantes de este gobierno, esta es una obra muy sensible, en donde todos nos involucramos, donde queremos que se involucre la sociedad completa”.

Por ejemplo, la cadena Oxxo puso una tienda totalmente equipada en el Cecapdif, con productos, con refrigeradores, como si se fuera un Oxxo normal, con el fin de capacitar a personas con discapacidad en el acomodo de los productos y realizar cobros, “entonces, agradezco mucho a esta empresa y a otras que seguramente se van ir sumando para hacer una sociedad mejor y de transformación”.

–En el Cecadip se impulsa el tema de la capacitación, pero también la recreación, ¿qué tan importantes son ambos temas para este sector de la población?

–Fíjate que para un adulto mayor, para una persona con discapacidad, en el camino se les fueron muchas oportunidades de vida, pero yo siempre digo que la vida no está en cuatro paredes, sino que la vida está afuera, la vida está allá, en el exterior. Entonces es muy importante que ellos tengan convivencia y realicen actividades en este centro.

–¿Qué tanto impacto tiene la Agencia de Integración Laboral del Cecapdif?

–Es muy importante porque ya tenemos trescientos y tantos en lista de espera para ser integrados a la sociedad laboral, ya llevamos 230, pero vamos muy rápido, porque acabamos de abrir prácticamente, entonces queremos ir integrando cada día a más personas y eso nos llena de alegría porque independientemente de que el gobierno tiene que ver la inclusión laboral, es más complicado cuando es una persona con discapacidad.

Es por ello que reconoce el apoyo de las empresas por integrar a sus plantillas a personas con discapacidad y, en contraparte, el gobierno otorga estímulos fiscales a aquellos patrones que aceptan a una persona de este sector.

–¿Cómo ha contribuido el Cecapdif a concientizar a la sociedad sobre el tema de apoyar a las personas con discapacidad?

–Hoy, transportistas, comerciantes y empresarios se han sumado a esta tarea y la verdad es que estoy muy agradecida porque eso habla de la inclusión. También programas de inclusión en el turismo, inclusión en todos las programas que tenemos en el gobierno, de tal manera que una persona con discapacidad se sienta totalmente incluida en la atención de una dependencia y eliminar los obstáculos en esa gente.

–¿Qué resultados tiene el servicio de equinoterapia en la Ciudad de la Inclusión?

–La verdad es que es un servicio que se brinda y agradezco mucho a quienes nos donaron esos caballos, empezamos con dos equinos y hemos ido creciendo. Qué bonito es ver los logros, sobre todo de los niños, porque el resultado es impresionante.

Menciona que el servicio de equinoterapia todos los días está cubierto al 100 por ciento y cada día se adquieren más caballos por lo mismo. “Nos da mucho gusto porque todos los horarios están cubiertos al 100 por ciento y tenemos una cantidad bastante considerable, no sé si sean más de 100 niños que han recibido su terapia de equinoterapia en diferentes horarios y que hoy ya hablan o ya caminan, eso es lo más emotivo que podemos vivir”.

–Platíquenos de la meta que tiene de que los 60 municipios del estado cuenten con una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) antes de que concluya su gobierno.

–Nos faltan 20 y las vamos a cubrir al 100 por ciento. Para mí es importante acercar esos servicios a todo el estado, porque en todas las familias pueden suceder accidentes y una persona puede sufrir discapacidad temporal o permanente, y por eso se necesita ofrecer este servicio de ayuda en los municipios, así que es importante tener una UBR y tener autoridades sensibles para poder ayudar en los momentos más difíciles a los ciudadanos.

–¿Cuánto se requeriría de inversión para habilitar las 20 UBR que faltan?

–No lo sé, como unos 12 millones de pesos por cada una. Los presidentes municipales ponen el inmueble y nosotros todo el equipamiento, entonces vamos a cumplir con ese servicio de tener una UBR en cada municipio.

–Pasamos al tema de los apoyos funcionales, ¿cómo ha fortalecido su administración este rubro?

–Recuerdo que en el gobierno de (José Antonio) Álvarez Lima estaba Verónica Rascón y un día me vio entregando en el centro de la plaza Xicohténcatl cantidad y cantidad de aparatos auditivos, prótesis, en fin. Se acercó y me dijo: cómo haces, cómo a través de tu fundación puedes dar estos apoyos y le dije que gestionando, trabajando, tocando puertas y la verdad es que no es fácil porque un aparato es caro, muy caro, una prótesis es carísima.

Indica que Tlaxcala estaba en un último lugar en la entrega de apoyos y a su llegada al gobierno lo primero que hizo, porque lo venía haciendo a través de su fundación, fue ver cómo hacer para que todos los que se acercan tengan su apoyo de manera gratuita.

“Hoy solamente con la Beneficencia Pública hemos entregado 65 mil apoyos que nos ha llevado a estar en el segundo lugar a nivel nacional en la entrega de prótesis, pero a través del DIF llevamos muchos apoyos entregados, cerca de 15 mil, y a través de Bienestar hemos entregado otro tanto igual, o sea que fácil, fácil, puedo decir que por lo menos 100 mil personas han tenido su apoyo de manera gratuita y pues es una oportunidad que hoy nos da la vida de estar en este lugar y poder ser conducto para hacerles más fácil la situación de vida”.

–¿Qué importancia tiene el programa de credencialización de las personas con discapacidad para que tengan opciones de mejorar su nivel de vida?

–Para mí es muy importante que una persona que necesita medicamento, apoyos, aparatos ortopédicos, etcétera, todo lo que implica para una persona que está en esa condición, cuente con su credencial. Entonces, como gobernadora fui la primera en el país que levantó la mano para lograr la universalidad del programa. Nosotros estamos entregando 173 millones de pesos en apoyo económico a las personas con discapacidad de 29 a 64 años de edad. Son personas que están postradas, que no caminan, que no ven, que no tienen la posibilidad de trabajar muchas veces, entonces por eso es que nos hemos enfocado mucho a aquellas personas que están en una discapacidad.

–¿Qué valor añaden las Jornadas Cerca de Ti y las Jornadas de Servicios Integrales de Rehabilitación a la atención de este sector social?

–Es un todo, la verdad es que tenemos atención médica casa por casa, tenemos el programa en donde entran los psicólogos, los terapeutas, la parte laboral, tienes todo un ente para sacar adelante a esas personas que nos necesitan y ser esa parte de fortaleza que les demos en un inicio para contar con las herramientas y salir adelante en sus vidas.

“A la gente le encanta los programas, cuando los conoce; el chiste es llegar y ahí se quedan. Hay gente que llegó a una capacitación y hoy ya lleva casi todas las capacitaciones porque le va gustando y va viendo lo útil que es para que tengan un ingreso”.

–¿Cómo fomentan la igualdad y la no discriminación en el estado iniciativas como el Turismo Inclusivo y el Transporte Adaptado?

–Nosotros queremos facilitarle los accesos a las personas con discapacidad. Hoy, cada mural de Xochitiortzin tiene un código QR que la gente puede aplicarlo y poder ir oyendo la explicación al tiempo que la persona desee. Nosotros lo que queremos es que haya una verdadera inclusión de los servicios en todo el estado.

Por último, invita a aquellos que tengan una discapacidad a acudir al Cecapdif, lo mismo a los adultos mayores que también decidan integrarse a él. El Centro está frente del Cobat 01 y “nos dará mucho gusto que nos acompañen, es gratuito todo el servicio”.

Este Centro es un espacio de atención múltiple e integral para fortalecer las habilidades y talentos de las y los tlaxcaltecas con discapacidad, para lograr su inclusión laboral, fomentar su independencia, integrarse a un trabajo y tener un ingreso propio para salir adelante.

Está integrado por talleres de carpintería, electricidad, computación, panadería y repostería; además de tener consultorios de medicina general, fisioterapia y psicología.