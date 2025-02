El 2024 fue el año más caluroso de la historia. De acuerdo con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), que se encarga de brindar información del Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, 2024 fue el año más cálido a escala mundial desde que se llevan registros. Pero también ha sido “el primer año en que la temperatura media superó en 1.5 °C el nivel preindustrial”.

El progreso material tiene un alto costo: hemos desquiciado los patrones climáticos, debido al efecto invernadero provocado por el uso extensivo de combustibles fósiles, básicamente carbón y petróleo y sus derivados. La atmósfera del planeta acumula compuestos como bióxido de carbono, metano y óxido nitroso, entre otros compuestos generados por la actividad humana.

(Otra catástrofe semejante es la extinción de especies. A donde ha llegado el ser humano se ha dedicado a exterminar animales, plantas y otras especies. Ya se habla de una sexta desaparición masiva, similar a otras que ha padecido el planeta. Pero otro día hablaremos de ese asunto.)

En el caso de las altas temperaturas globales, Copernicus asienta que el nivel registrado en 2024 no significa que “se haya rebasado el límite fijado por el Acuerdo de París, pone de manifiesto que las temperaturas globales están aumentando más allá de lo que los humanos modernos han experimentado nunca”. Sin embargo, alerta sobre la situación crítica.

El Acuerdo de París se adoptó el 12 de diciembre de 2015 en la COP 21, efectuada en París; se trata del instrumento multilateral más ambicioso para reducir el uso de combustibles fósiles y la inmanente emisión de gases de efecto invernadero. Vale apuntar que una de las primeras decisiones del nuevo cretino de la Casa Blanca fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, empujado por los lobistas de las firmas petroleras, que generosamente regaron la campaña del hombre del peluquín.

Copernicus recoge que en 2024 la temperatura media mundial fue de 15.10° C, esto es 0.72° C por encima de la media de 1991–2020. Esta cifra también se situó 0.12° C por encima de la temperatura registrada en 2023, que había sido el anterior año más cálido. De esta manera, estamos a un paso de superar el límite de 1.5° C definido en el Acuerdo de París, con respecto a las temperaturas registradas en el periodo preindustrial, previo al último cuarto del siglo XVIII.

Las alertas siguen encendidas, y casi nada se hace, salvo echar más combustible al incendio. La catástrofe está servida, porque ahora tenemos ciclones más intensos debido a las altas temperaturas de las aguas oceánicas; se acentúan las sequías; y se provoca el éxodo de millones de personas, considerados damnificados ambientales.

Solo para que quede constancia, consigno lo que escribí en este espacio en marzo de 2024: “El año pasado [2023] fue el más cálido desde que hay mediciones, esto es, al menos desde 1850. La temperatura media mundial cerca de la superficie fue 1.45 grados Celsius superior al promedio preindustrial de 1850–1900. Estamos cerca del límite establecido hace años, para evitar una situación irreversible, con consecuencias funestas para casi todos (como siempre, los superricos viven al margen, quemando cromo, sin importarles un caraxo el destino de la mayor parte de la población y de miles de especies desaparecidas debido al cambio climático. Salud por ellos).

Salud por ellos, ahora que se han adueñado abiertamente del poder.