El 72.1% de la población ocupada está en condición de informalidad laboral en Tlaxcala: Inegi

La población ocupada de Tlaxcala sumó 693 mil 20 personas en el tercer trimestre de 2025, de las cuales el 72.1 por ciento se encontraba en condiciones de informalidad laboral, esto es, alrededor de 499 mil 667 personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este miércoles, el Inegi dio a conocer la encuesta correspondiente al periodo julio–septiembre de 2025, la cual revela que la población económicamente activa (PEA) sumó 713 mil 469 personas en Tlaxcala.

Las 693 mil 20 personas que se encontraban ocupadas representaron 22 mil 706 más en relación con el tercer trimestre de 2024. La mayor disminución se concentró en las actividades de los servicios sociales.

En tanto, la población desocupada sumó 20 449 mil personas. Esta cantidad representó una tasa de desocupación de 2.9por ciento de la PEA, cifra menor a la del mismo trimestre de un año anterior.

En el tema de la informalidad laboral, la suma de personas en todas las modalidades de empleo informal fue de 499 mil 667 personas. Lo anterior representó 72.1 por ciento de la población ocupada; la cifra significó un aumento de 30 mil personas respecto al mismo lapso de 2024.

De manera detallada, 293 mil personas conformaron la ocupación en el sector informal. Esta cantidad constituyó 42.3 por ciento de la población ocupada —tasa de ocupación en el sector informal 1 (TOSI1)— y representó un incremento anual de 20 mil personas.

En las mujeres, la ocupación informal alcanzó 214 mil personas en el tercer trimestre de 2025 y 196 mil en el mismo lapso de 2024. Por su parte, en los hombres fue de 285 mil y 274 mil, en esa misma comparación.

Mientras que la población subocupada fue de 81 mil personas, lo que representó 11.6 por ciento de la población ocupada. El porcentaje fue inferior al del tercer trimestre de 2024 (13.9 por ciento).

La población subocupación es la que tienen necesidad y disponibilidad de ofertar más horas de trabajo de las que su ocupación actual les permite.

En el tercer trimestre de 2024, la población subocupada de mujeres fue de 37 mil personas y pasó a 35 mil en el mismo periodo de 2025. Para los hombres, el cambio fue de 56 a 45 mil personas. Así, la tasa de subocupación femenina fue de 12 por ciento y la masculina de 11.3 por ciento.

La ENOE también dio a conocer que la tasa de condiciones críticas de ocupación —que se calcula a partir de salarios mínimos equivalentes— fue de 43.7 por ciento en el tercer trimestre de 2025 contra 47.5 por ciento del mismo periodo de 2024.