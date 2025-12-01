Lunes, diciembre 1, 2025
El 47.2% de quejas se ha resuelto a favor de usuarios de servicios financieros en Tlaxcala: Condusef

José Carlos Avendaño

La Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en Tlaxcala registró 47.2 por ciento de favorabilidad hacia las personas que solicitaron los servicios de esta institución entre enero y septiembre de 2025, destacó la titular de esta oficina, Marisol Núñez Vázquez, quien además informó que en este periodo se logró una recuperación de 9.3 millones de pesos a favor de la población.

En entrevista, Núñez Vázquez refirió que la oficina en Tlaxcala de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) brindó 8 mil 611 servicios de enero a septiembre de este año, de los cuales mil 765 fueron reclamaciones en contra de instituciones.

Entre los servicios prestados se encuentran emisiones de reporte de buró de crédito, información sobre las afores en las que están las personas, si son beneficiarios de algún seguro de vida o cuenta bancaria, o asesoría relacionada con el sistema financiero.

En cuanto a las reclamaciones que presentan los usuarios ante este organismo, citó que tiene que ver con alguna problemática o incumplimiento de contrato que tengan con una institución financiera debidamente regulada y autorizada.

“Y en esto último las incidencias o causas principales que hemos tenido este año son consumos no reconocidos y cargos no reconocidos por los usuarios, ya sea en el producto de tarjeta de crédito o tarjeta de débito, pero también la transferencia electrónica no reconocida”.

Marisol Núñez señaló que estas tres causas pueden devenir en posibles fraudes que han ido creciendo en la entidad, pues hay gente que se hace pasar por una institución financiera para cometer fraude vía telefónica.

“Llaman a la persona diciendo que son del banco para aclarar algunos cargos que no reconozcan y obviamente obtienen la información como el número de identificación personal, contraseñas o claves de seguridad, entonces se ven afectados y, en consecuencia, resultan estas causas”.

La funcionaria federal destacó que derivado de los procedimientos que agotan los usuarios ante este organismo, “tenemos afortunadamente una favorabilidad del 47.2 por ciento. Eso significa que esa cantidad de usuarios resolvió de manera favorable su problemática que haya presentado por medio de nosotros. Y también el monto recuperado es de 9 millones 382 mil 190 pesos”.

Recalcó que además de las quejas, la Condusef brinda servicios como emisiones de reporte de buró de crédito, asesoría sobre afores o cuentas si son beneficiarios de cuentas bancarias o de seguros de vida.

