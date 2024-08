Ejidatarios liberan carreteras con intervalos de dos horas para desahogar el flujo vehicular

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández informó que fueron liberadas, por intervalos de dos horas, las vías de comunicación del territorio estatal bloqueadas por ejidatarios que demandan el pago de sus tierras expropiadas para la construcción de proyectos carreteros.

En entrevista colectiva, expuso que el acuerdo con los ejidatarios fue liberar por este tiempo las vías de comunicación para desahogar el flujo de las unidades que se encontraban varadas desde el inicio de los bloqueos la mañana del pasado martes, en espera de que en este lapso se alcance un acuerdo con el gobierno federal respecto de su demanda.

“Si no fuera así, ellos están mencionando que mantendrán el bloqueo y esta situación estará en monitoreo con el gobierno federal. El gobierno de Tlaxcala ha estado en comunicación con la Coordinación General de la Secretaría de Gobernación y la propia secretaria (Luisa María Alcalde Luján) lo ha hecho con nuestra gobernadora (Lorena Cuéllar Cisneros)”, expuso.

Reiteró que este asunto lo atiende de manera directa el gobierno federal, al ser vías federales las que han sido bloqueadas.

Ramírez Hernández indicó que el gobierno del estado ha buscado los mecanismos para apoyar a la ciudadanía a que cuente con vías de comunicación alternas para llegar a sus destinos en situaciones de emergencia, traslado o cruce entre los municipios y las conexiones hacia los estados de México e Hidalgo.

Pidió a la población estar atenta a las redes del gobierno del estado sobre la situación en las vías de comunicación terrestres de la entidad tlaxcalteca.

El responsable de la política interna del estado especificó que las vías que se reabrieron por dos horas fue una parte de la autopista Arco Norte, a la altura de Calpulalpan, y la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Apizaco, para el flujo de las unidades.

Apuntó que la autopista Tlaxcala–Puebla no está bloqueada porque no tiene injerencia con los dos ejidos de Calpulalpan de los que campesinos demandan el pago de sus tierras. En el caso de la carretera Tlaxco–Tejocotal, indicó que se acordó no bloquear conexiones primarias para tener vías alternas de comunicación, en coordinación con la Guardia Nacional.

Subrayó que las medidas a tomar por el gobierno federal para la liberación de las carreteras surgirán de los resultados de las mesas de diálogo.

Luis Ramírez reiteró que la población se mantenga informada por las plataformas para conocer la situación en este sentido en la entidad.

Puntualizó que el gobierno de Tlaxcala ha expresado su colaboración para que la población tenga vías alternas de comunicación y colaborar en lo que soli cite la Federación.