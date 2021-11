Ejidatarios demandan operativos de vigilancia en pozos de riego para frenar robos

Ejidatarios de San Luis Huamantla reiteraron su demanda a autoridades de los tres niveles de gobierno, de la implementación de operativos de vigilancia en pozos de riego, ya que los robos son cometidos tanto de día como de noche y de manera constante.

Alfredo Montiel Bretón, comisariado ejidal, refirió que en lo que va del año se han cometido al menos 30 hurtos en estos sistemas. “La delincuencia no para, al contrario, aprovecha todo momento para llevarse las piezas”.

Comentó que los mismos agricultores realizan rondines y reuniones para encontrar la manera de una coordinación mejor, “porque anteriormente los delincuentes actuaban durante la noche, pero ahora es en pleno día, sin importar el horario”.

Extraen la tubería, los aspersores, los cañones, los transformadores y los arrancadores, en todo esto “nos han pegado mucho” porque de nuestro recurso tenemos que reponer el material, pues es necesario echar a andar de manera inmediata a estas unidades, ya que hay áreas sembradas e invernaderos que requieren forzosamente del agua, por eso es que entre los socios de estos sistemas hemos solventado los gastos de reparación, indicó.

Estimó que han efectuado una inversión en alrededor de 800 mil pesos para la adquisición del equipo que ha sustituido al que fue hurtado y el cual es de uso porque las condiciones económicas no les permiten comprar a accesorios nuevos.

“Los robos –dijo- ya son en todo momento, las 24 horas del día; nos acechan de noche, en la madrugada, de mañana y de tarde; algunos hechos no se reportan a las autoridades porque a veces nos dicen que nosotros somos los culpables”. No precisó el número de denuncias penales presentadas, pero reconoció que solamente las realizan cuando la pérdida económica es alta, aunque, hay ocasiones en que no cuentan con las facturas.

En este distrito hay poco más de 30 pozos, de los cuales cerca de 27 están en funciones “gracias a que se son compuestos por los mismos agricultores” y a que en varios se ha tramitado la rehabilitación ante las instituciones, pero sirve de poco porque vuelven a robar, por ello se han implementado guardias y se han asignado a veladores. “Es necesaria la unidad ejidal”, asentó.

Hizo un llamado a la población en general para que no compre el material que es robado de los pozos, como el cobre que los malhechores extraen del cable “y que van a ofrecer a diversos negocios donde se vende este metal y por el que les pagan dos mil o y tres mil pesos, mientras que a nosotros nos cuesta 10 mil”. Acentuó que no se debe fomentar la adquisición de cosas que son producto de un delito, porque además de alentar estos saqueos, ya son usadas y por tanto no garantizan seguridad.