Ejidatarios podrían recurrir al amparo en el caso Arco Norte, advierte la CCC

En caso que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fije un precio menor a 500 pesos por metro cuadrado, como pago a ejidatarios en el proceso de expropiación referente a la construcción de la autopista Arco Norte, será promovido un juicio de amparo, advirtió Edilberto Castillo Castillo, dirigente estatal de la Central Cardenista Campesina (CCC).

Los 14 expedientes ya están debidamente integrados, correspondientes a igual número de núcleos agrarios afectados desde hace dos sexenios federales para la realización de obra por parte de Grupo Carso, repasó.

“Porque la Cuarta Transformación no nos ha querido decir cuánto cuesta el metro cuadrado de tierra, ya tiene en su poder los avalúos pero no tenemos acceso a esos documentos”.



Confió en que a más tardar en diciembre próximo las y los ejidatarios sean notificados; sin embargo, aceptó que será difícil que se establezca un monto de al menos 500 pesos por metro cuadrado, “por muy bajo, porque podría ser mayor“.

No descartó que de no ser así “Se recurrirá al juicio de amparo. Lo que son las cosas, en este país, a pesar de que los productores son dueños de la tierra, ellos no deciden el precio de esta cuando se trata de explotarla con otras actividades”, expuso.

Mencionó que en los núcleos de Alpotzonga, Mitepec y Pipillola se ha fijado un costo de 54 pesos por metro cuadrado, pero que al inicio de los procesos de expropiación, la cantidad fue de entre tres y cuatro pesos. “¡En serio!, al principio de las negociaciones sobornaron a todo mundo para que le dieran vuelta y ocuparan la tierra”.

“Pero la normatividad establece que el avalúo debe actualizarse; sin embargo, al valor que se establezca le van a descontar los tres o cuatro pesos que ya se pagaron. Hay casos, como el de Villalta, donde el Indaabin no podrá fijar un precio bajo, porque en ese lugar un metro cuadrado cuesta alrededor de mil pesos”, agregó.

Por otra parte –indicó- la semana pasada se llevó a cabo una reunión en la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para revisar la posibilidad de agregar al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos del siguiente año, los remanentes de obras complementarias.

Explicó que hay superficies que quedaron incomunicadas a raíz del trazo carretero del Arco Norte, de ahí que se verificó, nuevamente, caso por caso, para “ver qué es lo que falta, que yo creo, nada, toda la documentación”.

Consideró que difícilmente habrá una solución en este año, pero recordó que “hay dinero del Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura), que lo tiene la SCT con la concesionaria, con el que están garantizados todos los recursos para el pago de las expropiaciones” a afectados por esta autopista de cuota.