Ejecutivo proyectó partida de 60 mdp en el presupuesto de 2022 para atender laudos laborales: Mendieta

El gobierno lorenista proyectó una partida de 60 millones de pesos en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022 para atender laudos laborales, pues lo que menos quiere es que los adeudos generen inestabilidad en la administración estatal, reveló el titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Rufino Mendieta Cuapio.

En entrevista colectiva, el ex magistrado mencionó que la institución a su cargo está en el proceso de cuantificar el número de demandas laborales y en la conciliación de éstas, ya que ahora los nuevos mecanismos de solución de conflictos permiten esa posibilidad.

Estos asuntos los “atenderemos seguramente en enero, como nos vayan señalando las fechas de las audiencias y estaremos en oportunidad de darles solución lo antes posible… no tengo el dato exacto de cuántas personas han sido relevadas en el gobierno estatal, no quiero dar un dato no acertado, pero desde luego que una vez que tengamos la cuantificación, con mucho gusto lo daremos a conocer”, abundó.