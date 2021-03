Fracasan diputados; será Ejecutivo el que nombre nuevo magistrado

Con ello, de acuerdo con la fracción VII del artículo 83 de la Constitución Política de Tlaxcala, establece que corresponderá al Ejecutivo estatal realizar la designación del próximo magistrado, quien durará en el cargo seis años.

Dicha disposición establece que para nombrar a los magistrados del TSJE, el gobernador del estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de magistrado la persona que, dentro de dicha terna designe el gobernador del Estado.

Pese a ello, los congresistas no llegaron a ningún acuerdo, pues en lo que fue la continuación de la sesión extraordinaria convocada e iniciada desde la noche del pasado martes, los diputados no lograron los 17 votos que se requieren, como mayoría calificada, para designar al nuevo magistrado del Tribunal.

No obstante, el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos establece que el ex magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Luis Manuel Muñoz Cuahutle es, de los integrantes de la terna del Ejecutivo, el idóneo para ocupar la vacante que se generará a partir de este jueves.

Muñoz Cuahutle integró la terna propuesta por el mandatario junto con Pedro Sánchez Ortega y Augusto Zárate Pérez y de acuerdo con el dictamen, que fue rechazado por 12 de los 13 diputados que acudieron a la sesión, es el más idóneo para ocupar esa posición.

A favor del ex magistrado electoral apuntaron que “le asiste en su favor el criterio de preferencia en contenido en el penúltimo párrafo del artículo 83 de la Constitución Local, y el párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto señala: Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.”

Por ese motivo, la Comisión de Puntos Constitucionales propuso a Muñoz Cuahutle como magistrado propietario y Pedro Sánchez como suplente.

Sin embargo, el dictamen no logró la aprobación de la mayoría calificada, pues 12 de los diputados presentes en la plenaria, como son: José Luis Garrido Cruz, Miguel Piedras Díaz, Víctor Castro López, Michaelle Brito Vázquez, Jesús Rolando Pérez Saavedra, José María Méndez Salgado, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Víctor Báez López, Ramiro Vivanco Chedraui, María de Lourdes Montiel Cerón, Ana Bertha Mastranzo Corona y Mayra Vázquez Velázquez, votaron en contra del dictamen.

En tanto, el resolutivo solo fue respaldado por Luz Vera, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales,

Ante ello, la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Mayra Vázquez Velázquez, hizo la declaratoria respectiva.

“De acuerdo con la votación emitida en lo general y en lo particular y por no haberse obtenido las dos terceras partes del total de los y las diputadas que integran la LXIII Legislatura, de conformidad con el artículo 84, primer párrafo de la Constitución Política de Tlaxcala, se declara no aprobado el dictamen con proyecto de decreto, por mayoría de votos”.