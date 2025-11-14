Ejecutivo entrega al Congreso iniciativa de paquete económico 2026; prevén presupuesto más de 30 mmdp

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros remitió, este viernes, al Congreso local, su iniciativa de paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal 2026, el cual prevé un gasto total por 30 mil 86 millones 79 mil 28 pesos, que representa un aumento de 7.32 por ciento con respecto a lo etiquetado para el presente año. La iniciativa contempla tanto la propuesta de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año.

Ante los presidentes de la mesa directiva, Maribel León Cruz y de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Bladimir Zainos Flores, entre otros, el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, detalló que la propuesta fue elaborada con base en los criterios de política económica establecidos por la Federación, entre ellos un crecimiento estimado del 2.5 por ciento al 3 del Productor Interno Bruto nacional para el año 2026.

Explicó que el gobierno estatal proyecta ingresos totales por 30 mil 86 millones 79 mil 28 pesos, sin considerar nueva creación de impuestos ni incrementos a tarifas, “en cumplimiento de la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de proteger la economía familiar”.

Según el desglose presentado por el funcionario, los ingresos propios ascenderán a 2 mil 249 millones 830 mil 796 pesos, integrados por: Impuestos, mil 192 millones 519 mil 936 pesos; derechos, 755 millones 821 mil 294; productos, 120 millones 85 mil 647 pesos; aprovechamientos, 1 millón 501 mil 787; bienes y servicios, 179 millones 902 mil 132 pesos.

A ello se suman participaciones e incentivos federales por 14 mil 94 millones 505 mil 988 pesos, así como aportaciones federales por 13 mil 741 millones 742 mil 244 pesos, lo que consolida el total de ingresos proyectados.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, destacó que Tlaxcala mantiene una estructura tributaria sólida y una recaudación responsable que permite financiar obras estratégicas y programas sociales sin incrementar la carga fiscal.

Agradeció a contribuyentes y empresarios por cumplir con sus obligaciones, pues “cada peso y cada centavo son fundamentales para construir un estado más próspero, seguro y con igualdad de oportunidades”.

El funcionario subrayó que el gasto proyectado para 2026 representa un incremento del 7.32 por ciento respecto al año anterior y permitirá fortalecer áreas clave como salud, educación, seguridad, desarrollo social y atención a grupos vulnerables.

Asimismo, aseguró que el presupuesto contempla el cumplimiento de compromisos del Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027, así como la consolidación de obras emblemáticas impulsadas por la gobernadora.

Ramírez Hernández reconoció también el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo apoyo —dijo— garantiza a Tlaxcala un mayor flujo de recursos federales para infraestructura y proyectos prioritarios.

Finalmente, la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Maribel León Cruz reiteró el compromiso del Poder Legislativo de analizar con rigor técnico y transparencia el paquete económico, garantizando que el presupuesto aprobado sea equilibrado, responsable y orientado al bienestar de las y los tlaxcaltecas. Con la recepción formal del documento, inició el proceso legislativo que definirá el rumbo financiero del estado para 2026.