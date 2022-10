Ejecutará CEPC operativo de salvaguarda, vigilancia y acción en la fiesta de Todos Santos

Con la finalidad de que las familias tlaxcaltecas disfruten de las tradiciones del Día de Muertos, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros instruyó a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) a implementar un operativo con los protocolos de seguridad necesarios para evitar accidentes en panteones y en los hogares.

La CEPC, en coordinación con la Red Municipal de Protección Civil (RMPC) de los 60 ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp), así como los servicios de emergencia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y Cruz Roja Mexicana, establecerá acciones de salvaguarda, vigilancia y acción desde el sábado 29 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre en los cementerios de todo el estado.

El titular de la CEPC, Juvencio Nieto Galicia dio a conocer que, debido a la gran afluencia de personas, se recorrerán los panteones para verificar que los accesos, senderos y árboles se encuentren en óptimas condiciones, a fin de prevenir riesgos o accidentes, así como brindar primeros auxilios, sobre todo en municipios y comunidades donde se registra un mayor número de visitantes, como son Tlaxcala, Chiautempan, Apizaco, Huamantla y Zacatelco.

Nieto Galicia detalló que el operativo contempla la supervisión de comercios de comida que se colocan de manera provisional en el exterior de los camposantos, por lo que verificarán las instalaciones de gas LP y eléctricas para evitar fugas, explosiones o incendios.

- Anuncio -

Informó que la mejor forma de evitar accidentes, es mantener la cultura de la prevención, pues “una de las tradiciones más arraigadas que tenemos en nuestro estado es vivir y convivir con nuestros familiares difuntos, eso conlleva a visitar los panteones y con ello la posibilidad de tener algún accidente, pero si seguimos algunas recomendaciones podremos evitarlos”, dijo.

Las medidas preventivas para acudir a estos lugares son: usar ropa cómoda y calzado adecuado; durante el día mantenerse hidratado, no exponerse por mucho tiempo a los rayos del sol de manera directa y usar bloqueador; portar gorra, sombrero o sombrilla y usar manga larga; protegerse de las altas temperaturas durante el día, durante la tarde por las probables lluvias y si pernocta, de las bajas temperaturas en la noche; mantener bajo vigilancia a infantes y adultos mayores; caminar con precaución ya que puede haber hoyos, zanjas, zonas inestables o criptas fracturadas.

“En nuestro hogar, si vamos a colocar nuestro tradicional altar, que sea en un lugar ventilado, el uso de las veladoras que no tengan vaso, deberá colocarse un plato con agua o algún otro recipiente, las velas, cirios o velas deben estar alejadas de materiales flamables como papel picado, manteles, plásticos y cortinas, no las encienda junto a aparatos eléctricos y por favor, apáguelas por la noche”, exhortó el titular de la CEPC.

- Anuncio -

Por último, hizo énfasis en no inhalar por mucho tiempo el humo del incienso o sahumerio, ya que podría causar alguna intoxicación o detonar en algún malestar de tipo crónico; no dejar a los niños solos y cuidar que las mascotas no tiren velas o veladoras encendidas.

Ante tal información, la CEPC y la RMPC de los 60 municipios reiteran su trabajo para atender cualquier contingencia y salvaguardar la integridad de la ciudadanía, por lo que recomiendan establecer protocolos familiares para prevenir accidentes y en caso de tener una emergencia, llamar de inmediato al 911.