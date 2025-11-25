Ejecución de tres personas en San Pablo del Monte está relacionada con el delito de narcomenudeo, señala Ramírez

Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), informó que la reciente ejecución de tres personas en San Pablo del Monte está relacionada con el delito de narcomenudeo y puntualizó que fue resultado de una confrontación entre grupos que se disputan la distribución.

- Anuncio -

En entrevista colectiva, mencionó que este “incidente” fue analizado en la mesa de seguridad de este martes, ya que ocurrió en una vivienda donde se hallaron indicios de drogas, por lo que ya existe una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Te puede interesar: Se suma Tlaxcala al Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres

Agregó que en concordancia con esta dependencia se buscará “que estos temas puedan ser evitados, sancionados y que, más bien, detectemos esos sitios donde están realizando este mecanismo de narcomenudeo”, para que no haya confrontación de estos grupos dedicados a la venta de sustancias ilegales.

- Advertisement -

Recalcó que la prevención, la denuncia y la identificación “de focos de alerta que la ciudadanía pudiera tener, ayudarán a desactivar y a detener” a las personas que cometen actos delictivos, sin la confrontación donde haya pérdida de vidas humanas, “ya que, efectivamente, son parte de las coyunturas delincuenciales que estos grupos están realizando”.

Pero, nuevamente, el secretario negó que estos homicidios sean una muestra de la presencia de delincuencia organizada en la entidad. “Considero que más bien que es un mecanismo de impacto donde estos grupos de narcomenudeo se vieron enfrentados en una dinámica de distribución por lo que se tienen indicios”, contestó.

Añadió que si este caso lo absorbiera la Fiscalía General de la República y determinara que es delincuencia organizada, “como lo he mencionado, siempre estaremos atentos y en mecanismo de inteligencia conjunta con el gobierno federal, entre ellos, Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), la Guardia Nacional“ y FGR.

- Advertisement -

Reafirmó que si se detecta a estas células “que buscan ser una operación plena” en territorio estatal, se trabajará para erradicarlas, detenerlas y sancionarlas.

Recordó que en diferentes momentos se han implementado mecanismos de identificación de estos grupos que intentan operar en el estado “y hemos logrado desarticularlos”, pues han sido encontrados laboratorios para la elaboración de sustancias ilegales, los cuales se han desarticulado.

También puedes leer: Inició la LXV Legislatura dictaminación del Paquete Económico 2026; avalan reformas al Código Financiero

“Queremos seguir trabajando con el compromiso de evitar que en el estado haya una implementación plena” de este tipo de asociaciones delincuenciales, subrayó.

Luis Antonio Ramírez Hernańdez insistió que el narcomenudeo debe ser erradicado en Tlaxcala “para sacar de las calles drogas y situaciones que impactan a jóvenes y a adultos”.

Este martes, la FGJE dio a conocer que inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, el primero cometido en agravio de tres hombres y el segundo en contra de una mujer y un hombre.

Ello, ante el hallazgo de tres hombres sin vida en San Isidro Buensuceso, municipio de San Pablo del Monte, y de una mujer y un hombre lesionados en la cabeza por disparos de arma de fuego.