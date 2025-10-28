Egresados de Negocios Internacionales logran sueldos competitivos y rápida inserción laboral: UATx

“A diferencia de otras licenciaturas, los negociadores internacionales se incorporan con sueldos buenos”, afirmó el director de la Facultad de Ciencias Económico–Administrativas (FCEA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Mario Franz Zubieta Zecua, durante la inauguración del Primer Ciclo de Conferencias: Tlaxcala Exporta 2025, realizado en colaboración con el Centro de Fomento Económico para el Bienestar de la Secretaría de Economía (SE).

El foro reunió a representantes del sector público, privado y académico, con el propósito de impulsar la competitividad y la proyección internacional de las empresas tlaxcaltecas, así como fortalecer la formación de profesionales capaces de responder a las demandas del mercado global.

Zubieta Zecua destacó que el programa de Negocios Internacionales de la UATx ha logrado un alto nivel de empleabilidad y valoración en el sector productivo. “Nuestros egresados están siendo bien reconocidos en la industria. No hablamos de sueldos altos, pero sí de sueldos buenos y estables desde su primer empleo”, señaló.

El directivo explicó que este resultado se debe a la actualización de los planes de estudio implementada en 2023, que busca alinear la formación académica con las necesidades reales del sector empresarial, integrando herramientas prácticas, simuladores de negocio y programas de capacitación conjunta con la SE.

Subrayó que el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) fomenta no solo la competencia técnica, sino también la ética, la responsabilidad social y el liderazgo profesional. “Nuestros estudiantes no solo aprenden a negociar, aprenden a competir con visión estratégica y compromiso con su entorno”, apuntó.

Durante su intervención, Irene Vera Reyes, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Internacionales, reiteró que la universidad está enfocada en formar egresados listos para incorporarse al ámbito laboral. “Los empresarios que contratan a nuestros chicos se llevan profesionales íntegros, con conocimientos en comercio exterior, logística y certificaciones, que no necesitan entrenamiento básico”, sostuvo.

Vera Reyes invitó a los empresarios presentes a fortalecer los vínculos con la UATx mediante estancias y proyectos conjuntos que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en entornos reales. “Queremos que esta alianza sea ganar–ganar: ustedes reciben talento listo y nosotros garantizamos una inserción laboral sólida”, enfatizó.

Por su parte, Esvi Emmanuel Leyva Guzmán, responsable del Centro de Fomento Económico para el Bienestar, destacó que Tlaxcala Exporta 2025 es una iniciativa que busca fortalecer las capacidades del sector productivo y abrir nuevas oportunidades de exportación para las micro, pequeñas y medianas empresas del estado. “Este espacio conecta conocimiento y experiencia para que Tlaxcala siga creciendo con una visión global”, expresó.

El evento incluyó conferencias especializadas, paneles y talleres sobre temas como logística internacional, estrategias de exportación, innovación empresarial y oportunidades en mercados emergentes. La jornada, dijo Leyva Guzmán, está pensada para que tanto estudiantes como empresarios encuentren herramientas útiles para hacer crecer sus proyectos.