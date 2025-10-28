Martes, octubre 28, 2025
NoticiasEducación

Egresados de Negocios Internacionales logran sueldos competitivos y rápida inserción laboral: UATx

Egresados de Negocios Internacionales logran sueldos competitivos y rápida inserción laboral: UATx
Dania Corona Muñoz

“A diferencia de otras licenciaturas, los negociadores internacionales se incorporan con sueldos buenos”, afirmó el director de la Facultad de Ciencias Económico–Administrativas (FCEA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Mario Franz Zubieta Zecua, durante la inauguración del Primer Ciclo de Conferencias: Tlaxcala Exporta 2025, realizado en colaboración con el Centro de Fomento Económico para el Bienestar de la Secretaría de Economía (SE).

- Anuncio -

El foro reunió a representantes del sector público, privado y académico, con el propósito de impulsar la competitividad y la proyección internacional de las empresas tlaxcaltecas, así como fortalecer la formación de profesionales capaces de responder a las demandas del mercado global.

Te recomendamos: 1976 Tres proyectos en disputa por la UATx

Zubieta Zecua destacó que el programa de Negocios Internacionales de la UATx ha logrado un alto nivel de empleabilidad y valoración en el sector productivo. “Nuestros egresados están siendo bien reconocidos en la industria. No hablamos de sueldos altos, pero sí de sueldos buenos y estables desde su primer empleo”, señaló.

- Advertisement -

El directivo explicó que este resultado se debe a la actualización de los planes de estudio implementada en 2023, que busca alinear la formación académica con las necesidades reales del sector empresarial, integrando herramientas prácticas, simuladores de negocio y programas de capacitación conjunta con la SE.

Subrayó que el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC) fomenta no solo la competencia técnica, sino también la ética, la responsabilidad social y el liderazgo profesional. “Nuestros estudiantes no solo aprenden a negociar, aprenden a competir con visión estratégica y compromiso con su entorno”, apuntó.

Durante su intervención, Irene Vera Reyes, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Internacionales, reiteró que la universidad está enfocada en formar egresados listos para incorporarse al ámbito laboral. “Los empresarios que contratan a nuestros chicos se llevan profesionales íntegros, con conocimientos en comercio exterior, logística y certificaciones, que no necesitan entrenamiento básico”, sostuvo.

- Advertisement -

Vera Reyes invitó a los empresarios presentes a fortalecer los vínculos con la UATx mediante estancias y proyectos conjuntos que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en entornos reales. “Queremos que esta alianza sea ganar–ganar: ustedes reciben talento listo y nosotros garantizamos una inserción laboral sólida”, enfatizó.

También puedes leer: UATx acelera el paso en tres escenarios: planeación, detección y evaluación: rector

Por su parte, Esvi Emmanuel Leyva Guzmán, responsable del Centro de Fomento Económico para el Bienestar, destacó que Tlaxcala Exporta 2025 es una iniciativa que busca fortalecer las capacidades del sector productivo y abrir nuevas oportunidades de exportación para las micro, pequeñas y medianas empresas del estado. “Este espacio conecta conocimiento y experiencia para que Tlaxcala siga creciendo con una visión global”, expresó.

El evento incluyó conferencias especializadas, paneles y talleres sobre temas como logística internacional, estrategias de exportación, innovación empresarial y oportunidades en mercados emergentes. La jornada, dijo Leyva Guzmán, está pensada para que tanto estudiantes como empresarios encuentren herramientas útiles para hacer crecer sus proyectos.

Temas

Más noticias

Últimas

Últimas

Relacionadas

Colocan cápsula del tiempo con motivo de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala; se abrirá en el año 2075

Dania Corona Muñoz -
Este miércoles se realizó la colocación de la Cápsula del Tiempo con motivo de los 500 años de la fundación de la ciudad de...

Inauguran Torre de Rectoría de la UATx, nueva sede universitaria cuenta con 55 metros de altura

Dania Corona Muñoz -
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz, entregó este viernes la Torre de Rectoría, un edificio que definió como...

Concluye con éxito el Congreso Internacional de Educación Currículum 2025

La Redacción -
Con la expectativa cumplida sobre los alcances del Congreso Internacional de Educación Currículum 2025, constituido como una plataforma de análisis y discusión sobre uno...

Más noticias

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Trump sella acuerdo con Japón para tener acceso a tierras raras

La Jornada -
Tokio. Estados Unidos y Japón firmaron durante la visita del presidente Donald Trump a Tokio un acuerdo para “garantizar” el suministro de minerales críticos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025