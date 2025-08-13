Miércoles, agosto 13, 2025
Egresados de Filosofía y Letras culminan su formación: UATx

La Redacción

La oferta  educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) cada vez es más amplia y con mayor cobertura, aseguró el rector de esta casa de estudios, Serafín Ortiz Ortiz, al presidir sendas ceremonias de graduación de estudiantes de las licenciaturas en Enseñanza de Lenguas, Antropología, Filosofía, Historia, Lengua y Literatura Hispanoamericana, generación 2021–2025 y de las maestrías en Estudios del Discurso y Literacidades Académicas, y en Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, generación 2023–2025, de la Facultad de Filosofía y Letras. 

En solemnes ceremonias realizadas en el Teatro Universitario, ante la presencia de integrantes de la estructura de gobierno de la UATx, de la Facultad de Filosofía y Letras, y de familiares de los estudiantes, Ortiz puntualizó que la UATx es una de las 35 universidades que tiene autonomía, lo que implica la posibilidad de autodeterminarse, de ejercer con probidad y honradez su patrimonio, la libertad de cátedra para transmitir conocimientos, el diseño de programas y el derecho a evaluación, aspectos que posibilitan que hombres y mujeres actúen en libertad y aporten sus conocimiento y talento a la sociedad y a su familia.

En otro momento de su intervención, el rector enfatizó que, hoy en día, hay saberes que abren rutas en donde las profesiones de las ciencias humanas son imprescindibles para los individuos. El nuevo derecho, prosiguió, requiere de su acompañamiento porque están dotados de principios que son apotegmas y sujetos de valoración, por ello, están llamados a estar colmadas de información y conductoras de otras profesiones.

Por su parte, Hugo Pérez Olivares, director de la Facultad de Filosofía y Letras, subrayó que las licenciaturas que imparte esta área universitaria son emblemáticas, porque sus estudiantes son formados a través del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), lo cual permitirá a los egresados afrontar de mejor manera los retos de la vida social y profesional, además les permitirá ser entes de cambio en su contexto social.

Los estudiantes Martín Ignacio Martínez, Keren Paolina Rossi, Abigail Quiroz y Verónica González, en representación de los egresados de licenciatura y posgrado, coincidieron que la educación es la mejor oportunidad que les han brindado sus padres para crecer de manera personal y profesional, además de agradecer a los catedráticos su dedicación, empeño y experticia para abordar temáticas especiales.

En este acto, las autoridades universitarias entregaron sendos reconocimientos a los educandos que obtuvieron los promedios más altos de aprovechamiento.

