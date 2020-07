Efecto de pandemia es ‘alarmante’ en Ixcotla: Pluma; pide apoyo del gobierno

Por considerar que el problema de salud por Covid-19 “ya es alarmante” en Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, el presidente de esta comunidad Crispín Pluma Ahuatzi demandó al gobierno estatal mayor apoyo con cubrebocas, sanitización y pruebas de laboratorio.

Mientras tanto, dijo que analiza la posibilidad de establecer toque de queda, para que a las seis de la tarde cierren todos los negocios y se suspendan las actividades en vía pública “porque es muy feo que nos estemos muriendo”.

Señaló que tanto las autoridades municipales como estatales deben emprender acciones de prevención en esta comunidad y que al gobierno de Tlaxcala le corresponde la difusión de campañas y labores de desinfección.

“Porque aquí en Guadalupe Ixcotla nos está pagando bastante el Covid, diario hay personas fallecidas… la mañana de este lunes descansaron las campanas, pero diario están con doble, porque si no se muere uno, son dos o tres, ya es alarmante y nadie hace nada”.

La presidencia de comunidad permaneció cerrada totalmente durante ocho días, para evitar la propagación del virus, pero después se abrió nuevamente para que las personas no dejaran de recibir atención, añadió.

Con los “pocos recursos” que la presidencia de comunidad tiene –indicó- se compraron cubrebocas para repartir entre la población y se emitieron recomendaciones para que se mantuviera en confinamiento en su casa.

“Yo también me enfermé, apenas estoy saliendo, no se confirmó el contagio de Covid-19, no me hicieron la prueba, yo creo que sí lo fue porque es la enfermedad que está dando; ya llevo 35 días y ya me siento bien, pero no salgo todavía, por teléfono me comunico con mis colaboradores en la presidencia”, mencionó el Pluma Ahuatzi.

Además, dijo que debido a su estado de salud no ha realizado un recuento de los contagios registrados en Ixcotla ni de los decesos por coronavirus, “pues yo sigo aislado”.

Hay muchas personas que han preferido atenderse con médicos particulares “porque no ven que los hospitales públicos estén bien preparados para tratar lo del Covid-19, porque todo el que entra se muere, los intuban, dilatan uno o dos días y fallecen”, agregó.

Apuntó que los habitantes temen por esta situación y tienen desconfianza, “pero como Dios nos da entendimiento voceamos con nuestra patrulla vieja y gente muy bondadosa regaló cubrebocas a la gente en la calle”.

Aseveró que las autoridades “ni nadie ve por nosotros” y por eso a través de un escrito pidió al gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez que apoye a la población de este lugar, porque la mayoría se dedica al comercio y otra parte trabajaba como obrero en empresas o en talleres y ya fue despedida.