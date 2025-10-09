Jueves, octubre 9, 2025
NoticiasEducación

Educación Especial UATx reafirma su vínculo con la comunidad sorda

La Redacción

La Licenciatura en Educación Especial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) realizó el Encuentro de Lengua de Señas y Comunidad Sorda, en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas 2025, celebrado en modalidad virtual.

- Anuncio -

Al iniciar los trabajos, Jessica Cervantes Carro, coordinadora de la Licenciatura en Educación Especial, puntualizó que se impulsan actividades académicas, culturales y formativas que fortalecen la relación con la comunidad sorda, tales como el Taller de música para sordos, la Jornada de Lengua de Señas Mexicana (LSM), el Curso Básico de LSM y el 1er Club de Activación Física para niñas, niños y jóvenes sordos.

Además, remarcó que estas acciones visibilizan la importancia de reconocer la diversidad, de construir comunidad en el ámbito académico y el compromiso de la licenciatura para seguir trabajando de la mano con la comunidad sorda.

Enseguida, Josué Antonio Camacho Candia, director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, al inaugurar el Encuentro, hizo hincapié en las acciones que la Facultad realiza fuera de la universidad y en conjunto con otras instancias, por ejemplo, el Diplomado en Lengua de Señas Mexicana con Prodep.

- Advertisement -

El programa incluyó la participación de José Edgar Luna Rodríguez, activista y docente de LSM, con la conferencia magistral sobre “Cultura sorda, derechos humanos y resiliencia”; Diego Alonso González Contreras, docente de la Licenciatura en Educación Especial, quien impartió un taller vivencial con expresiones básicas en diferentes lenguas de señas: mexicana, brasileña, francesa, americana y japonesa.

De igual forma, Alfonso Balderas, fundador de DeafTech y WorldDeafTech, con la ponencia “La Lengua de señas y el uso de la tecnología”, en la que mostró cómo la innovación tecnológica puede convertirse en un puente de comunicación y aprendizaje.

Al cierre del Encuentro, se destacó que la diversidad en la Educación Especial es el camino para hacer comunidad, fortaleciendo la identidad, el sentido de pertenencia y el compromiso de la universidad con la comunidad sorda.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Detiene SSC a cuatro sujetos por portación ilegal de arma de fuego en Zacatelco

La Redacción -
Como parte de las acciones permanentes para combatir la incidencia delictiva y preservar el orden público, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó la...

Leyendas tradicionales de Día de muertos cobrarán vida en 7 museos de Puebla

Paula Carrizosa -
Leyendas nutridas desde la tradición oral que tienen que ver con los espacios y los contextos donde se desarrollan: el diablito que descansa en...

Corto circuito desata incendio en la tienda “El Gallito” de la 2 Poniente; se reportan daños materiales sin lesionados

Patricia Méndez -
Un corto circuito originado en un aparato eléctrico desencadenó la mañana de este jueves un incendio que consumió más del 50 por ciento de...

Más noticias

00:00:56

Notifica la Corte Suprema de NY a Salinas Pliego de multa por 21 mdd

La Jornada -
La Corte Suprema del estado de Nueva York publicó ayer la notificación oficial con la que se multa al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego...

Hamas confirma adhesión al plan de paz y exige que Israel cumpla el alto el fuego

La Jornada -
Hamas instó este miércoles a los mediadores árabes y al presidente Donald Trump a “obligar a Israel a implementar plenamente” tras aceptar el acuerdo...

Se firmó versión final de la primera fase de acuerdo de paz: Israel

La Jornada -
Sharm el Sheij. Israel afirmó este jueves que todas las partes firmaron la versión final de la primera fase del acuerdo con Hamas para...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025