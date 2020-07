Debe revisarse si fue de calidad la educación a distancia que recibieron alumnos este semestre: Fnerrr

El dirigente en Tlaxcala de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), Yorvelín Montalvo Solano estimó que, en promedio, 50 por ciento de la matrícula del subsistema de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) siguió su aprendizaje de este semestre a través del programa “Aprende en Casa”, implementado por las autoridades ante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

No obstante, observó que las autoridades deberían preguntarse ahora si el aprendizaje que recibieron las alumnas y alumnos fue de calidad, pues muchos de ellos no contaron con los recursos y herramientas necesarias para cumplir con las actividades que les dejaban sus docentes.

De hecho, aseguró que, pese a que digan lo contrario, tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal como la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) –de la que dependen 25 planteles Emsad– saben que el programa “Aprende en Casa” no dio los resultados que esperaban.

Es de referir que el director general del Cecyte-Emsad, Teodardo Muñoz Torres estimó que el 67 por ciento de la matrícula de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) cumplió con el programa “Aprende en Casa”; para el dirigente de la Fnerrr en Tlaxcala, la cantidad fue de 60 por ciento.

“Es un promedio, no podría afirmar que es un dato exacto, finalmente hubo un momento en el que los jóvenes tal vez por la nueva modalidad, no supieron el procedimiento que debían seguir, esto en primer lugar. En segundo, creo que la misma realidad golpeó los resultados que esperaban tener las autoridades con este programa, pues no todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades materiales ni de herramientas tecnológicas para su educación a distancia”. “Creo que tanto la SEP como la Dirección General del Cecyte-Emsad pretendieron tratar igual a los desiguales, y me parece que no es la forma”.

Montalvo Solano dijo tener contacto directo con estudiantes de Emsad, quienes le refirieron no tener la posibilidad de acceder al internet”, por lo que “difícilmente pudieron concluir el semestre en forma”.

“Yo puedo hablar del subsistema Emsad y creo que el 60 por ciento de la matrícula siguió su aprendizaje desde sus hogares, pero la pregunta es ¿con qué calidad o con qué constancia respondieron?, porque hubo estudiantes que tal vez cumplieron una o dos semanas de actividades mientras sus padres contaban con un empleo, pero muchos lo perdieron y quienes se dedicaban al trabajo informal dejaron de recibir ingresos, sus hijos nos dijeron que ya no podían continuar sus clases en línea”.

Además, observó, está la población que no tiene acceso a internet, como la comunidad de El Pocito, municipio de Altlzayanca, donde opera un Emsad pero “no llega la red de internet”; por esta razón, estimó que 20 por ciento de la matrícula de este plantel no cumplió con las actividades programadas a distancia. “Sí, un 60 por ciento pudo haber respondido con el programa, eso cuantitativamente, pero cualitativamente, creo que los resultados no fueron los esperados como lo dicen las autoridades federales y estatales”.