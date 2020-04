Programa de educación a distancia no pensó en alumnos que carecen de internet: Fnerrr

La estrategia diseñada para que los alumnos de bachillerato continúen sus estudios a través de las plataformas digitales por la contingencia sanitaria contra el Covid-19, no tomó en cuenta el porcentaje de estudiantes que carecen de dispositivos móviles, viven en comunidades sin acceso a la red de internet o deben trabajar para ayudar a la manutención de sus hogares.

Tras señalar lo anterior, el dirigente en la entidad de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (Fnerrr), Yorvelín Montalvo Solano consideró que la pandemia ocasionada por el coronavirus desveló los problemas que persisten en el país y en el estado en materia social y de conectividad.

En este tenor, estimó que menos del 50 por ciento de alumnos que viven en comunidades alejadas a la capital del estado tienen equipo de cómputo y poco más de ese porcentaje cuenta con un dispositivo celular, pero no todos están en condiciones económicas de hacer recargas para acceder a internet.

Asentó que este es el caso de alrededor de 400 de 700 alumnos que cursan sus estudios en los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) de las comunidades de Ignacio Zaragoza, municipio de Huamantla; de Santa Cruz Pocitos, Altlzayanca; Atotonilco, Tlaxco; y Díaz Ordaz, en Emiliano Zapata.

“Ahí, 400 jóvenes o quizás más no cuentan con las condiciones para cumplir con los contenidos educativos a través de las plataformas digitales”, refirió el también docente del subsistema de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), al cual también pertenecen los Emsad.

“Aunque es una medida de urgencia para no dejar que los jóvenes no pierdan el semestre, lo de la educación a distancia pensamos que es una estrategia que no tomó en cuenta el porcentaje de alumnos que viven en comunidades donde ni hay red de internet o que no cuentan con un dispositivo, aunque esto parezca increíble en estos tiempos”, comentó.