Por buscar candidatura a diputado, edil de Tzompantepec despidió a dos trabajadores, denuncian

En su afán de quedar bien ante la opinión pública para buscar una candidatura a diputado local, el edil de Tzompantepec, Arturo Rivera Mora, violentó los derechos laborales de dos trabajadores del ayuntamiento, a quienes despidió a finales de mayo pasado por presuntamente incurrir en conductas que dieron mala imagen a su administración.

Así lo denunció Esmeralda Zempoalteca Suazo, quien junto con su esposo Fredy Pérez Santacruz, fue cesada por el edil como personal del ayuntamiento el pasado 31 de mayo, aunque hasta la fecha ninguno de los dos ha recibido una notificación oficial y por escrito de su despido, por lo que recurrirán a las autoridades laborales para interponer la demanda correspondiente.

Aún más, la afectada denunció que Rivera Mora les aseguró que su despido fue aprobado en sesión de cabildo, sin embargo, reveló que tres de los seis regidores que conforman el ayuntamiento de Tzompantepec desmintieron al edil emanado de las filas del Partido Alianza Ciudadana (PAC).

Zempoalteca Suazo, quien fungía como encargada de área de Industria y Comercio municipal, recordó que el pasado 2 de junio el secretario del ayuntamiento, Arturo Guevara Cervantes, le informó a ella y a su esposo -quien laboraba en la Dirección de Servicios Municipales-, su despido, por lo que les pidió que buscaran al jurídico para que les notificara de manera oficial.

No obstante, cuando acudieron con el abogado, éste les dijo que no tenía ninguna indicación al respecto y les recomendó que acudieran directamente con el edil, a quien tuvieron que ir a buscar a su casa, pues por la contingencia sanitaria contra el Covid-19 no se presenta a la presidencia municipal.

Cuando localizaron al alcalde, abundó la afectada, éste les aseguró que el cabildo había decidido su despido por presuntamente dar mala imagen a su administración. Además, les dijo que no tenían derecho a liquidación ni a ninguna otra prestación por el cese, a pesar de que Fredy Pérez tenía año y medio de laborar en el ayuntamiento y su esposa un año.

El matrimonio supone que su despido fue por una riña en la que estuvo involucrado Fredy Pérez con uno de sus vecinos en el fraccionamiento de Bases Magisteriales, ubicado en la comunidad de San Andrés Ahuashuatepec, el 30 de mayo pasado.

Sin embargo, Zempoalteca Suazo consideró que Rivera Mora tomó la decisión de despedirlos para quedar bien ante la ciudadanía de Tzompantepec, pues aspira a una candidatura a diputado local en las elecciones del próximo año, además, aseguró que su esposo no inició la pelea, pero el edil ya lo juzgó como culpable sin haber investigado o escuchar su versión de los hechos.

En todo caso, observó que ella no tenía que haber sido cesada de su trabajo, pues no participó en la riña; por lo que exigió al edil que se le permita retomar sus funciones como encargada del área de Industria y Comercio y se le pague sus salarios correspondientes al mes pasado, pues no cuenta con otros ingresos, “y por la pandemia de Covid-19 no hay trabajo”.

Expuso que no ha podido presentar su demanda laboral, pues la instancia correspondiente se encuentra cerrada por la contingencia sanitaria, situación que ha sido aprovechada por el edil para no recibirlos ni para darles una solución a su caso.