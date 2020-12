Durante pandemia de Covid-19, incrementaron los casos de suicidio en Tlaxcala, informa Sesa

De acuerdo con datos preliminares, en este año de pandemia de Covid-19, la incidencia de casos de suicidio se ha incrementado en la entidad derivado de los problemas de salud mental que afectan a la población, dio a conocer la responsable estatal de Salud Mental, Leticia Muñoz Romano.

No obstante, y sin precisar el número de sucesos registrados a la fecha, la funcionaria de la Secretaría de Salud (Sesa) destacó que Tlaxcala se mantiene por debajo de la media nacional en este rubro, si bien exhortó a la población a estar atentos a esta problemática y solicitar el apoyo de las instancias correspondientes ante posibles síntomas.

Informó que datos preliminares señalan que el número de casos durante el periodo de pandemia de Covid-19 se ha visto incrementado debido a los diferentes problemas de salud mental presentados en la población; asimismo, de manera preliminar se sabe que los municipios con mayor incidencia son Tlaxco, Apizaco y Huamantla.

En el seguimiento que hace la Sesa sobre esta problemática de salud mental, Muñoz Romano indicó que se ha identificado que el rango de edad en el que se presentan el mayor número de casos oscila entre los 12 y 49 años, y la mayoría de las personas que decidieron quitarse la vida han sido hombres.

Explicó que los motivos que orillan a las personas a tomar esa decisión son variados, sin embargo, existe algunos que denotan un riesgo mayor a los que la población debe tomar en cuenta para solicitar el apoyo correspondiente.

También influyen la violencia familiar y/o sexual, eventos estresantes como el desempleo, problemas en la relación de pareja y familia, pérdida de seres queridos, problemas jurídicos, laborales, pobreza, así como enfermedades orgánicas y el dolor discapacitante.

Ante ello, la funcionaria exhortó a la población a estar alertas a algunos signos de alarma que presenten sus familiares que podrían derivar en que decida quitarse la vida, como el sufrimiento, la depresión, –pues la conducta suicida está relacionada con la gravedad de esta enfermedad mental–, la ansiedad, la desesperanza y el estrés.

Otras veces, comentó, esas personas comentan directamente la idea o posibilidad de suicidarse con frases como “quiero quitarme de en medio”, “la vida no merece la pena”, “lo que quisiera es morirme”, “para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto”.

Es posible—observó– que las verbalizaciones de algunos pacientes sean menos completas por lo que es imprescindible mantenerse atentos cuando aparecen otras sutiles como “esto no durará mucho”, “pronto aliviaré mi sufrimiento”, “dejaré de ser una carga”; así como las dirigidas hacia él mismo, el futuro o la vida tales como “no valgo para nada”, “esta vida no tiene sentido”, “estaríais mejor así”, “estoy cansado de luchar”, “quiero terminar con todo”, “las cosas no van a mejorar nunca”.