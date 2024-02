Durante 2023, Tlaxcala se convirtió en un referente nacional en materia de cultura: SC

A través del desarrollo de proyectos en materia de infraestructura, formación artística profesional y protección del patrimonio, el estado de Tlaxcala se convirtió en un referente a nivel nacional en materia de cultura durante el 2023.

Así lo refirió el titular de la Secretaría de Cultura (SC) de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, en entrevista con este medio, al destacar la implementación de programas y políticas públicas que beneficien y faciliten el acceso de las y los tlaxcaltecas al ejercicio de sus derechos culturales desde sus comunidades.

En este sentido, recordó que, a principios de este año, el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Víctor Manuel Vázquez Castillejos visitó la entidad para conocer las estrategias en materia de formación artística profesional que Tlaxcala ha implementado en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“A mí me genera mucha emoción porque Oaxaca es un gigante cultural y una potencia gigantesca, donde probablemente antes las decisiones culturales volteaban a ver lo que estaba haciendo Oaxaca para recuperarlo. Que un estado como Oaxaca volteé a ver a Tlaxcala para hacer lo que hacemos aquí me parece muy importante y me genera mucha satisfacción en lo que estamos haciendo”, compartió Martínez Velázquez.