Dotó gobernadora Lorena Cuéllar de becas y equipamiento a planteles del Cecyte–Emsad

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó becas Santander y equipamiento a la comunidad estudiantil de distintos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad) de Tlaxcala, con el objetivo de fortalecer sus habilidades tecnológicas y académicas.

El gobierno del estado invirtió 5 millones 174 mil 558 pesos para la adquisición de 191 equipos de cómputo, 345 butacas, un banco de termoformado, material de mantenimiento, 40 microscopios y cuatro unidades móviles para talleres de especialidad; mientras que Santander brindará 3 mil becas por un monto de 4 millones 860 mil pesos, lo que en suma beneficiará a un total de 8 mil 458 alumnas y alumnos.

Durante el evento realizado en el Cecyte–Emsad de Cuaxomulco, la mandataria estatal apuntó que para su gobierno es fundamental ofrecer mejores oportunidades educativas a la niñez y juventud tlaxcalteca.

Para ello, en conjunto con la Federación se han implementado diversas acciones en este rubro consistentes en la rehabilitación de la infraestructura escolar, mayor equipamiento, así como la creación e instalación de más universidades públicas.

“En el primer año de nuestro gobierno hemos rehabilitado cerca de mil escuelas con el apoyo federal y estatal, de tal manera que las instituciones educativas se encuentren en buenas condiciones y que ustedes tengan mayores oportunidades de salir adelante. Seguiremos trabajando para que todos ustedes cumplan los sueños que tienen en su corazón y todos hagamos de Tlaxcala una nueva historia”, puntualizó.

En ese sentido, el director general del Cecyte–Emsad, Norberto Cervantes Contreras mencionó que el 100 por ciento de la matrícula del subsistema, que asciende a 17 mil estudiantes, goza de las becas Benito Juárez y ahora gracias a las gestiones realizadas por la gobernadora Cuéllar Cisneros ante la Banca Santander, 3 mil personas más serán beneficiadas con un proceso de capacitación permanente y continuo.

“Ustedes jóvenes son nuestra razón de ser, por eso, licenciada Lorena, tenga por seguro que no vamos a permitir que haya alumnos invisibles en nuestros planteles; jóvenes y señoritas, no queremos llenar cabezas por llenar, no, no llenemos cerebros, vamos a tratar de llenar sus corazones para mover su voluntad”, resaltó.

A su vez, el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández destacó que, a 15 meses de gobierno la transformación que impulsa la gobernadora Lorena Cuéllar para construir una nueva historia, ya se siente en todas las instituciones del estado.

“Es muy importante continuar con el camino que ha trazado la gobernadora en materia de transformación educativa, uno de los ejes importantes que ha planteado tiene que ver con la reconciliación e integración colectiva para beneficios sociales, para garantizar la educación de cada uno de ustedes y que ninguno abandone la escuela, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos unirnos todos para cuidarlos a ustedes”, expuso.

En tanto, la ejecutiva de Negocios Institucionales de Banca Santander, María del Pilar Herrera Ludueña, mencionó que han reforzado alianzas con el gobierno estatal, ya que “uno de los ejes principales del grupo a nivel mundial es apoyar a la educación básica, media y superior fomentando el futuro de nuestros jóvenes, queremos sembrar conjuntamente ese apoyo ya que creemos que el pilar de toda sociedad es la educación”.

Finalmente, a nombre de la comunidad estudiantil de los planteles beneficiados, la alumna Kenia Marbel Paredes Limón expresó que las becas y el equipamiento otorgado por las autoridades “harán que los grandes talentos dentro de la industria, la ciencia y la tecnología, que estudian y egresan de Cecyte–Emsad, aseguren el impulso del estado y de México como un país próspero y competente”.

A este acto también asistieron la directora de Educación Media Superior y Superior de la SEPE, Sandra Corona Padilla; los secretarios generales de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jorge Guevara Lozada y del Cecyte, Zenón Ramos Castillo; el director del plantel, Fernando Serrano Rosas; el alcalde de Cuaxomulco, Miguel Ángel Nerea Carreño; así como directores de los 57 planteles del subsistema y estudiantes.