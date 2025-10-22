Miércoles, octubre 22, 2025
Dos locomotoras y 17 vagones de Ferromex descarrilaron en Tlaxco; solo se reportan daños materiales

Dos locomotoras y 17 vagones de Ferromex descarrilaron en Tlaxco; solo se reportan daños materiales
José Carlos Avendaño

El descarrilamiento de 17 vagones y dos locomotoras de carga del tren de la empresa Ferromex la madrugada de este miércoles en la población de Lagunillas en el municipio de Tlaxco, dejó como saldo dos elementos de seguridad con lesiones leves y daños considerables en la infraestructura ferroviaria.

Este incidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y seguridad en esta comunidad ubicada al norte del estado de Tlaxcala.

Reportes oficiales revelaron que dos elementos de seguridad privada que custodiaban el convoy resultaron lesionados, por lo que fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil del municipio de Tlaxco, quienes acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y coordinar las labores de rescate.

Las tareas de retiro de los vagones y evaluación de la zona continúan bajo resguardo de corporaciones locales y federales.

El percance ocurrió alrededor de las 02:10 horas en dicha población, cuando las locomotoras con matrículas 4939 y 4928, utilizadas como unidades de apoyo en el arrastre de carga pesada, perdieron estabilidad y salieron de la vía, lo que provocó el descarrilamiento  de 17 vagones.

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública de Tlaxco se movilizaron al sitio para auxiliar a los tripulantes y valorar posibles riesgos, en atención al reporte al número de Emergencias 911.

El saldo es de dos personas con lesiones leves, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

No hubo afectaciones a viviendas por el percance ni se puso en riesgo a la población civil, ya que ocurrió en una zona de terrenos.

En el operativo para atender este accidente ferroviario participan la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para resguardar el perímetro y evitar el acceso sin autorización a la zona.

El personal técnico de Ferromex arribó al lugar para iniciar las maniobras de retiro de los vagones y la evaluación del tramo afectado, a efecto de restablecer el tránsito ferroviario lo antes posible.

Al momento se desconocen las causas del accidente, aunque se presume que el reblandecimiento del terreno en la zona podría haber contribuido al descarrilamiento, pero será necesario que Ferromex realice los estudios técnicos para determinar el origen del hecho.

