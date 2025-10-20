Dos jóvenes talentos representarán a Tlaxcala y México en competencias de matemáticas en Brasil y China

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros abanderó y entregó estímulos económicos a los estudiantes Camila Muñoz Cortés y Noaj Lugo Montaño, del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), quienes representarán a la entidad y al país en dos importantes competencias internacionales: la Olimpiada Panamericana de Matemáticas 2025, con sede en Brasil, y una competencia matemática a realizarse en China.

- Anuncio -

Durante el acto protocolario celebrado en Palacio de Gobierno, la mandataria reconoció el esfuerzo, la dedicación y el talento de ambos jóvenes, destacando su papel como embajadores de México y Tlaxcala.

“Hoy han logrado lo que muchos quisieran lograr. Y yo sé que muchos también tienen esas grandes posibilidades de soñar, de vencer obstáculos, de conocer otros países y desarrollarse. Por eso, todos ustedes hoy tienen ese gran compromiso. Siempre digo que los tlaxcaltecas no somos del montón. Los tlaxcaltecas estamos hechos de un corazón de acero, de un corazón que lucha, que no se detiene, que trabaja todos los días para conseguir lo que uno quiere”, expresó.

La gobernadora señaló que ambos estudiantes son ejemplo de que Tlaxcala no solo tiene historia, sino un presente que brilla con inteligencia, talento y esperanza en sus juventudes.

- Advertisement -

Cuéllar Cisneros recordó que Camila obtuvo la medalla de oro nacional en matemáticas, convirtiéndose en la primera tlaxcalteca y mexicana en lograrlo, demostrando que el talento no tiene límites ni género.

“Tu historia, Camila, es la voz de miles de niñas que hoy se saben capaces, que saben que los números también pueden tener rostro de mujer, y que los sueños se escriben con esfuerzo y determinación. Por eso, con todo el orgullo, tu historia nos reafirma que es tiempo de mujeres”, subrayó.

A Noaj Lugo Montaño, la mandataria también le reconoció su disciplina, empeño y entrega diaria: “Hoy vas a representar dignamente a Tlaxcala. Reconocemos mucho tu esfuerzo. Sigue volando alto y sigue llegando lejos”, concluyó.

- Advertisement -

En tanto, el director general del Cobat, José Alonso Trujillo Domínguez celebró que los dos estudiantes del subsistema pongan en alto al estado y al país: “Y sí, decimos que Tlaxcala es el corazón de México, e insisto, la cuna de la nación”.

“Sin duda, Tlaxcala viene siendo también madre patria, y Tlaxcala tiene muchos hijos, y el día de hoy, dos de sus hijos se van a poner en alto el nombre no solo de México, sino de nuestra querida entidad, porque creo que ya es tiempo: ya es tiempo de que se le dé su justo valor a Tlaxcala en nuestro país, en nuestra historia y en el mundo también”, apuntó.

A su vez, el secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández destacó que estas competencias se dan en un contexto histórico, bajo el liderazgo de la primera mujer científica en la Presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha puesto especial énfasis en la formación en ingeniería y matemáticas para mujeres, adolescentes y niñas del país.

Por ello, felicitó a los estudiantes y recordó que, en el marco de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, los alumnos que participan en estos encuentros internacionales deberán hablar con orgullo de su tierra “cuando estén ahí, en la conversación cotidiana y les pregunten de dónde vienen”.

“Que puedan decirlo con claridad y con mucho orgullo; puedan decirlo en China, en Brasil y en todo el mundo; puedan expresarlo con su familia y más allá de esta territorialidad”, señaló.

Camila Muñoz Cortés expresó su agradecimiento por esta oportunidad: “Cuando recibí la noticia de que iba a ir a Brasil, lo único que sentí fue felicidad, porque representar a tu estado y a tu país es algo inigualable. Me preparé mucho porque era una meta que yo tenía. La preparación me dio el lugar para participar”.

“Agradezco a nuestra gobernadora por el apoyo, al Colegio de Bachilleres y también al profesor Roger”, mencionó.