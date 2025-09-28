Sábado, septiembre 27, 2025
Donación de órganos beneficia a pacientes en espera de trasplante

La Redacción

El gobierno del estado informó que el Hospital IMSS–Bienestar de Huamantla realizó recientemente una donación múltiple de órganos y tejidos, gracias al gesto altruista de la familia de un joven de 23 años originario de Cuapiaxtla, quien fue diagnosticado con muerte cerebral tras un accidente en motocicleta.

De esta procuración multiorgánica se obtuvieron dos riñones, un hígado, dos córneas y tejido músculo esquelético, los cuales fueron canalizados a diferentes instituciones de salud.

Los riñones y el hígado se trasladaron vía aérea al Hospital General de México, las córneas al Hospital de Oftalmología Conde de Valencia en Tlaxcala, y el tejido músculo esquelético al Banco de Injertos de la Ciudad de México.

En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, el director del Centro Estatal de Trasplantes de Tlaxcala, Manuel Alejandro Juárez Conde, destacó que estas acciones son muestra de solidaridad y cultura de donación en la entidad.

Recordó que, en 2021, se realizaron nueve donaciones de órganos; en 2022, 19; y en 2023, 18, mientras que en 2024 sumaron 15, y en lo que va de 2025, suma 17.

“Cada donación representa una nueva oportunidad de vida para quienes esperan un trasplante. Invitamos a la ciudadanía a acercarse a los hospitales más cercanos para informarse sobre los programas de donación y sumarse a este acto solidario que salva vidas”, expresó Juárez Conde.

El gobierno del estado subrayó que estas acciones forman parte de las políticas públicas en salud impulsadas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha dado prioridad al fortalecimiento de los programas de donación y trasplante como vía para garantizar bienestar y mejorar la calidad de vida de la población tlaxcalteca.

