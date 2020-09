“Cierto día don Palabras me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra…”. En una época no muy remota los habladores eran seres itinerantes, recorrían las calles de la ciudad, se apostaban en las plazas públicas y gritaban sus mensajes a los transeúntes. Don Palabras articulaba de manera lúcida el pasado y el presente, le otorgaba un sentido popular, su mensaje era claro y contundente.

Los transeúntes se arremolinaban para escuchar esas palabras sencillas y llenas de razón, el drama que imprimía Don Palabras hacía más real la explicación, generaba sentido y aceptación. Los escuchas se retiraban dialogando, reflexionando sobre lo anunciado, sobre la buena nueva del tan refinado sabedor hablante. La efectividad de la comunicación estribaba en el efecto positivo o negativo que generaba en los escuchas.

Don Palabras ha evolucionado, no sólo es itinerante, hoy el prolífico hablador tiene mayor alcance por los micrófonos, las cámaras, el internet y las redes. El hablante se sienta en la silla presidencial y arenga por 18 minutos al mundo, o al menos, a algunos de los gobernantes del planeta. El malabarismo de Don Palabras tiene el mismo tono, el mismo ritmo que sus diálogos mañaneros, la misma temática dicha una y otra vez, la repetición ha sido la mejor arma del hablador para dejar en claro su mensaje. La mañanera internacional no fue la excepción.

El presidente de México lo volvió a hacer en la reunión virtual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que se conmemoró sus 75 años de existencia.

El mensaje enviado por el Ejecutivo en un video a los miembros de la ONU fue como la clase de un maestro de historia formalmente vestido y esmerado que a través de la plataforma Zoom instruye a sus ingenuos pupilos. Fiel a su estilo, Don Palabras articula el pasado y el presente, le otorgaba un sentido popular, su mensaje era claro y contundente, en este caso el mensaje es que él es la historia. Él es la Cuarta Transformación de la vida pública del país, por ello, el pueblo bueno, el pueblo noble, el pueblo sabio, el pueblo trabajador lo eligió.

México ha tenido tres transformaciones. Inicia la clase. La guerra de independencia fue la primera transformación, importante, sentencia el maestro; sin parpadeo y con habla lenta, sentenció que la libertad del yugo colonizador se había decretado. Pausadamente, levantó los brazos y dijo que la segunda gran transformación llegó con el Movimiento de Reforma.

Un movimiento encabezado por el mejor presidente de México, Benito Juárez, indígena zapoteco, levanta la voz el maestro, se inclina levemente sobre su escritorio, y repite –si alumnos, tomen nota– indígena zapoteco. La internacionalidad del movimiento juarista y su fama como el mejor presidente, motivó a que el padre de Mussolini, le pusiera Benito, en honor al presidente de México. La desmemoria, el mal cálculo o la mala asesoría llevan a Don Palabras a cometer improperios de un tamaño descomunal, a nivel internacional. El hablador obvió que la ONU fue creada, entre otras cosas, para evitar que la humanidad repitiera los horrores perpetrados por los regímenes totalitarios, como el comunismo, el nazismo, el franquismo y, por supuesto, el fascismo, implementado por el deshonroso ejemplo de su aludido, Benito Mussolini.

Rebosante de orgullo, el hablador continuó con su lección histórica, sentenció que la tercera transformación acaeció con la Revolución Mexicana, un movimiento armado que construyó el edificio legal e institucional del México moderno. Lo único malo es que esta movilización fue usada por un partido político que se perpetuó en el poder y reprodujo todo lo contrario a los principios revolucionario.

Ante tanta injusticia, corrupción y barbarie, hoy en México –dijo Don Palabras– se dan los primeros pasos de la democracia, hoy México comienza a ser plenamente democrático, la corrupción se ha erradicado, se está luchando férreamente contra ese mal tan enquistado por los antiguos políticos. Él es el cambio, él es el avance que el país necesitaba, el pueblo lo eligió y le encomendó llevar a cabo la Cuarta Transformación Histórica. Una transformación pacífica –por supuesto–, no una transformación violenta. A pesar de la doble crisis que padece México y el mundo, el cambió gradualmente se está dando en la nación.

Hoy, sostiene el hablador, el gobierno ve por los pobres, vela por los más desprotegidos, da al pueblo, el dinero alcanza ya que se ha implementado la austeridad republicana, se han acabado los privilegios, se ha combatido a la corrupción, ya no hay lujos en el gobierno, ni corruptos que roban al pueblo su dinero.

El maestro siempre necesita ejemplos para que sus pupilos indoctos de la historia entiendan la dimensión de sus palabras, le pongo un ejemplo, sentenció: “había un avión presidencial, existe todavía, pero está a la venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo [sic]. El avión es un palacio en los cielos, algo insultante para nuestro pueblo, es algo ofensivo”… “Cierto día, Don Palabras me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra…”.

Él le dijo al mundo que viaja en aviones de línea, que viaja en vehículos por carretera y sin vigilancia, porque desapareció el cuerpo de élite, cuerpo faraónico que cuidaba a los anteriores presidentes, el Estado Mayor Presidencial. Levantó la voz y sentenció en tono más solmene: “se terminó el lujo, las extravagancias, no corrupción, sí ahorro, no ostentación, no endeudamiento, sí el liberar fondos para el desarrollo, para los humildes y los desposeídos”.

Don Palabras cerró con broche de oro su participación–clase, él anunció ser creyente, creer en la fraternidad, en la fraternidad universal, y envió abrazos al mundo, acto seguido, entrecruzó sus brazos con enternecimiento.

Si la efectividad de la comunicación estriba en el efecto positivo o negativo que genera en los escuchas, con seguridad todos y todas se quedaron dialogando y reflexionando no en el mensaje central, el eje que pretendió articular Don Palabras, seguro se quedaron dialogando y reflexionando en los ejemplos utilizados: Benito Juárez–Benito Mussolini y en el flamante ejemplo del avión–palacio aéreo: “había un avión presidencial, existe todavía, pero está a la venta, ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo”. ¿Cuándo no se sabe qué más decir? o ¿Se acabó lo que se tenía que decir?

Seguramente la sorna se desató en la clase internacional o en la mañanera para la ONU cuando se percataron que Don Palabras, el representante de México, estaba sentado en una silla presidencial en la que el abrumador peso de su historia la ha ablandado, una silla que durante tantos sexenios, evidentemente, no ha sido aceitada, su continuo rechinar distraía notoriamente el mensaje de Don Palabras.

“Cierto día Don Palabras me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra…”.

