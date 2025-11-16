Docentes piden uso crítico y ético de la IA; reconocen que es una herramienta pedagógica

Durante el 3er Congreso NUMET en el municipio de Calpulalpan, profesores tlaxcaltecas compartieron experiencias, preocupaciones y propuestas sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación, destacando que su incorporación a las aulas debe ir acompañada de ética, reflexión y acompañamiento docente.

Durante la ponencia “IA en las aulas” impartida por Olivia Vázquez Jiménez y Margarita Hernández Alonso, destacaron que la función del profesorado hoy es acompañar y vigilar el trabajo que los estudiantes realizan con apoyo tecnológico. “Aprópiate de él, ahora pon de tu parte, como si fueras tú el autor”, enfatizaron al señalar la urgencia de fomentar el pensamiento crítico.

Durante la presentación, las docentes señalaron que los retos son evidentes y compartidos en la mayoría de instituciones educativas del estado. “La primera es la brecha digital, y todo el mundo lo sabemos”, dijeron, al recordar que muchos alumnos no cuentan con dispositivos, internet o recursos económicos suficientes.

También, destacaron que la falta de infraestructura tecnológica sigue siendo una limitante que se vive a diario en Tlaxcala. “No tenemos computadoras… entonces, ¿cómo queremos?”, cuestionaron al referirse a los laboratorios obsoletos y la ausencia de software actualizado.

Otro riesgo discutido fue la privacidad y la necesidad de una educación basada en responsabilidad digital y subrayaron que el mal uso de imágenes o datos puede tener consecuencias legales, por lo cual consideran fundamental que los docentes y alumnos tlaxcaltecas conozcan marcos legales como el que establece la Ley Olimpia.

En torno a la Nueva Escuela Mexicana, las ponentes resaltaron que el centro del modelo es la formación integral del estudiante. La IA debe alinearse con este propósito. “Insistimos: utiliza la IA, pero sé reflexivo”, plantearon, al puntualizar que se busca formar jóvenes críticos, empáticos y competentes en el uso de tecnologías.

Como conclusión, las docentes insistieron en que la IA debe verse como aliada y no como amenaza. “Pues como conclusión ahí: es un aliado pedagógico. No sustituye al docente, lo que decíamos, y la labor es equilibrar tecnología y humanismo”, afirmaron.

En una segunda intervención dentro del Congreso, otros docentes tlaxcaltecas profundizaron en las barreras institucionales: laboratorios sin renovar, falta de internet dedicado, ausencia de presupuesto para licencias y escasa capacitación formal. “La poca o nula oferta de capacitación oficial” fue señalada como una de las principales preocupaciones.

También se abordó la resistencia al cambio por parte de algunos colegas que prohíben el uso de IA por miedo a que “el alumno se haga tonto”. Frente a ello, los ponentes reafirmaron que ninguna herramienta puede reemplazar el conocimiento del docente sobre su propio grupo. “Yo conozco a mi alumno… sé cómo aprende”, expusieron.

Finalmente, citaron el informe de la Unesco que pide integrar la IA desde un enfoque centrado en el ser humano, donde el profesorado fomente pensamiento crítico sobre lo que generan las herramientas.