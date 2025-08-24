Docentes fortalecen desempeño profesional con jornadas de capacitación en el Cecyte

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y los centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad) inició las Jornadas de Capacitación Docente 2025 que contemplaron 14 cursos y talleres para el fortalecimiento de las habilidades digitales de profesores y su vinculación con las y los estudiantes.

En los planteles 08 de Apetatitlán, 11 de Atexcatzinco y 06 de Tepeyanco, se capacitó a docentes, directivos, administrativos y personal de apoyo a la educación de los Cecyte.

El director general del subsistema, Blas Marvin Mora Olvera, encabezó la inauguración de este esfuerzo formativo, que acercó espacios para el fortalecimiento de habilidades directivas y de vinculación con la comunidad escolar, así como de aplicación de la inteligencia artificial en áreas educativas como inglés, ciencias naturales, matemáticas, historia, ciencias sociales y comunicación.

Asimismo, se incluyeron programas especializados en habilidades digitales, simulación y programación de robots, y el uso de laboratorios virtuales, con el propósito de integrar la robótica y la tecnología de manera efectiva en las aulas.

Los objetivos específicos de la capacitación son fomentar el uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza–aprendizaje, promover estrategias que potencien el rendimiento académico de los estudiantes, y preparar a los docentes en herramientas digitales y de análisis de datos para optimizar su desempeño profesional.

Las capacitaciones se realizaron de manera presencial en diferentes planteles con la participación de directores, docentes, coordinadores, laboratoristas, bibliotecarios y personal de apoyo escolar.

Con estas acciones, el Cecyte reafirma su compromiso con la formación continua, la innovación tecnológica y la excelencia educativa en beneficio de la comunidad escolar del estado.