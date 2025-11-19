Docentes del CBTA 134 crean un Espacio Sustentable de Lectura

En el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) número 134, ubicado en Tetlanohcan, los docentes Roberto Castillo Vega y Elia Jaimes Hernández impulsan el Proyecto Transversal: Espacio Sustentable de Lectura, con el objetivo de crear mobiliario ecológico a partir de llantas y materiales reciclados para ofrecer a los estudiantes un entorno más atractivo que fortalezca sus hábitos de lectura.

Durante su ponencia en el marco del 3er Congreso Numet, señalaron que la importancia de esta iniciativa es que integra sostenibilidad, participación estudiantil y el fomento a la lectura como parte de una formación integral.

Roberto Castillo recordó que el proyecto inició con el rescate de llantas abandonadas en los terrenos aledaños al plantel. “Nadie tenía idea de cómo lo podríamos hacer, pero la intención era hacer algo”, explicó, al mostrar el proceso de diseño y construcción de mesas, bancos y macetas elaborados por jóvenes y maestros del bachillerato.

Conforme avanzaba la propuesta, el mobiliario comenzó a tomar forma gracias al trabajo colaborativo. “Va tomando forma este proyecto y se empieza a ver cómo la silla va quedando definida”, señaló Castillo, mientras mostraba imágenes del proceso y destacó que pintar las estructuras dio “un ambiente más amigable y creativo” al espacio.

El proyecto tomó relevancia al aprovechar la ubicación privilegiada del CBTA 134, situado en una zona boscosa a las faldas de La Malinche. “Tenemos la fortuna de tener un bosque ahí en el plantel y se va acondicionando con este mobiliario”, detalló Roberto Castillo al presentar diapositivas del antes y después del espacio.

En la parte formativa del proyecto, la maestra Elia Jaimes explicó que el componente transversal se centra en fortalecer habilidades de lectura y redacción. “Para mejorar o motivar esta mejora en la lectura y la redacción, es importante generar espacios que sean agradables para ellos”, afirmó, al señalar que el aula tradicional no siempre favorece la motivación de los jóvenes.

La docente añadió que la lectura desarrolla competencias fundamentales. “El leer fortalece el pensamiento crítico, amplía el vocabulario y mejora la expresión escrita… pero para desarrollar esa creatividad e imaginación, es necesario un espacio donde se generen esas ideas”, dijo.

El Espacio Sustentable de Lectura también promueve hábitos saludables y contribuye al bienestar emocional. “Si fomentamos la lectura desde esa postura, creemos que forma parte de un estilo de vida saludable y promueve la concentración y la capacidad de análisis”, agregó Jaimes Hernández.

La propuesta, además de fomentar la lectura, contribuye a la economía circular y al manejo responsable de residuos. “Las llantas representan un desafío actual. Si lo hacemos desde el plantel, tenemos como formadores esa iniciativa”, enfatizó Castillo y destacó que el proyecto apoya la protección ambiental, la innovación y la colaboración.

Finalmente, los docentes subrayaron que el trabajo se alinea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana. “Fomentar la lectura en espacios sustentables impulsa el aprendizaje, fortalece los valores ambientales y motiva a los jóvenes a construir un futuro más equitativo”, concluyó Jaimes, quien reconoció que hoy los estudiantes ya utilizan el área para leer, trabajar, convivir o simplemente disfrutar del entorno natural.

