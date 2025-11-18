Docentes de Misiones Culturales exigen equipamiento, vehículos y un obsequio anual; SEPE afirma que atenderá demandas con apego a norma

Este martes, docentes de Misiones Culturales y Centros de Educación Extraescolar (CEDEX), pertenecientes a la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marcharon por las principales calles de la capital de Tlaxcala para exigir atención puntual a demandas como equipamiento, vehículos y un obsequio anual. La protesta, que reunió a alrededor de 80 maestros, estuvo encabezada por el dirigente gremial, Cutberto Chávez de la Rosa.

Durante la movilización, los trabajadores avanzaron hacia Palacio de Gobierno para solicitar reuniones inmediatas y soluciones a sus peticiones. En entrevista, Cutberto Chávez explicó que la presencia de los docentes en la capital busca abrir un diálogo formal que no ha avanzado en otras instancias. “El día de hoy estamos aquí con la finalidad de entablar diálogo en beneficio de mis compañeros misioneros y CEDEX, ya que hemos tenido diálogo con la Secretaría de Educación Pública por tres o cuatro ocasiones y no nos hemos visto beneficiados”, reclamó.

El líder sindical sostuvo que las principales demandas incluyen convenios con municipios para brindar certeza laboral, mayor agilidad en la emisión de certificados y recuperación de unidades retiradas con las que los docentes se trasladaban a las comunidades donde trabajan. “Les tardan mucho sus certificados y en lugar de ganar alumnos están perdiendo credibilidad”, señaló.

En torno al tema de los vehículos, Chávez afirmó que históricamente los misioneros contaban con unidades oficiales para trasladar materiales y equipo, pero que fueron retiradas sin explicación. “Fueron retiradas por la misma Secretaría de Educación Pública y hasta el momento no les informan dónde están esas unidades”, dijo.

El secretario general advirtió que si no reciben una respuesta favorable este martes, radicalizarán más acciones. “Seguiremos en la manifestación y mañana tendremos que tomar la SEPE y también algunas vías”, indicó.

Cabe mencionar que Misiones Culturales es un programa educativo con más de un siglo de historia en México, fundado en 1923 y dedicado a capacitar a comunidades rurales en educación básica, oficios, salud y cultura. En Tlaxcala, sus integrantes atienden a población adulta en varios municipios, pero aseguran que actualmente enfrentan trabas administrativas y falta de condiciones adecuadas para brindar el servicio.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández aseguró que la dependencia está atendiendo cada una de las solicitudes, pero aclaró que varias de ellas se originaron por conflictos internos del propio sindicato. “Misiones Culturales es un servicio con 104 años, y en Tlaxcala tenemos 82 compañeros. Han tenido apoyos que han ganado históricamente, pero hoy varios reclamos derivan de decisiones sindicales y desacuerdos entre su delegado y su dirigente”, sostuvo.

En cuanto al obsequio anual, origen de una parte de la inconformidad, Meneses afirmó que hay antecedentes claros que deben respetarse, esto porque se había acordado cambiar una comida con motivo de fin de año por obsequios, lo cual se pactó con Mariano Zamora López, secretario de Trabajos y Conflictos de niveles especiales II. Sin embargo, ahora piden la comida y los regalos.

Respecto a la exigencia de vehículos, el funcionario detalló que sí pueden proveerse, pero únicamente conforme al programa de trabajo anual. “Es un derecho que se puede atender, pero necesitamos ver su planeación”, indicó. Añadió que también se revisa la problemática de certificación educativa solicitada por los CEDEX, aunque advirtió que muchos de los retrasos se deben a errores en la captura de información.

El titular de la SEPE insistió en que existe una mesa de negociación establecida desde el 13 de noviembre y que esta semana estaban programadas revisiones administrativas. Sin embargo, reconoció que las tensiones se han profundizado. “Han tomado el tema de los obsequios y las fiestas como eje central; eso ha detonado otros reclamos administrativos”, dijo.

Además. rechazó la solicitud sindical de remover personal al afirmar que esa atribución no corresponde a las organizaciones gremiales, y recordó que incluso la dirigencia nacional del SNTE ha expresado esa misma postura. Meneses añadió que cualquier cambio de personal solo procederá si existe una falta documentada y si así lo determina la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros conforme a los procesos administrativos establecidos.

Finalmente, el funcionario aseguró que el gobierno estatal garantizará la atención de las demandas docentes siempre que se ajusten al marco normativo. “Hay garantía de apego a la razón y al derecho. Lo más importante es el bienestar de trabajadores y estudiantes”, afirmó.