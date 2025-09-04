Docentes de Conalep–Tlaxcala exigen respeto a sus derechos laborales

El Sindicato Nacional de Docentes y Trabajadores de Conalep (Sinadoco) denunció que en Tlaxcala se viven las condiciones laborales “más precarias del país”, con disminución de horas, falta de respeto a perfiles profesionales, contratos sin seguridad social y nulo reconocimiento sindical, aseguró José Leonardo Pérez Bravo, secretario de Relaciones Exteriores del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En entrevista, el dirigente explicó que el sindicato, con presencia en la mitad del país, enfrenta problemáticas en varias entidades. “En Chiapas, los compañeros piden la devolución de horas y el cumplimiento del convenio sindical de agosto de 2024”, dijo. Sin embargo, subrayó que en Tlaxcala la situación es especialmente crítica.

“Ha habido atropellos de manera brutal, disminución de horas, no respetan la disponibilidad de horario y solo a los consentidos les dan la hora. No respetan el perfil académico”, denunció Pérez Bravo.

De acuerdo con el dirigente, existen casos de profesionistas sin relación con las asignaturas impartiendo módulos especializados. “Están poniendo contadores a dar formación socioemocional y a licenciados en administración de empresas a impartir conciencia histórica. Eso es un atropello a la educación”, criticó.

En Tlaxcala, el Sinadoco cuenta con alrededor de 50 afiliados, de los cuales la mitad está directamente afectada. “Hemos intentado varias alternativas para dialogar con el director estatal, Darwin Pérez y Pérez, pero no nos ha respetado ni siquiera como sindicato”, lamentó.

El secretario acusó además que el directivo actúa con prepotencia y responde a intereses partidistas. “Tiene origen en la sección 31 charra, con raíces priistas y de Nueva Alianza”, señaló.

Frente a esta situación, el sindicato buscó respaldo a nivel federal. “Nuestro secretario general, Rubén Jiménez estuvo en la mañanera con la presidenta de la República para que se resuelva este caso. Estamos a la espera de resultados”, explicó Pérez Bravo.

En paralelo, otras secciones del sindicato se han movilizado en diferentes estados. “En Baja California realizamos un mitin y en la Ciudad de México hay compañeros presionando. En Tlaxcala evaluamos dirigirnos a la autoridad estatal según la respuesta nacional”, adelantó.

“Hay compañeros con contratos mensuales, sin seguridad social, sin seguro médico. Es indigno. Las condiciones de Conalep Tlaxcala son las más precarias de todo el país”, sostuvo.

Pérez Bravo insistió en que, pese a las carencias, los docentes cumplen sus responsabilidades. “Nunca hemos faltado a clase. Las actividades sindicales las realizamos fuera de nuestro horario de trabajo”, destacó.

Actualmente, el sindicato tiene afiliados en los planteles de Amaxac de Guerrero, Santa Apolonia Teacalco y Zacualpan. “Incluso tenemos una docente en Amaxac que da clases usando andadera, y ni así hay respeto a la antigüedad o apoyo institucional”, relató.

Finalmente, reiteró: “Queremos el reconocimiento pleno del Sinadoco en Tlaxcala y en todo el país, respeto a la libre afiliación y condiciones laborales dignas. No pedimos privilegios, pedimos justicia para los docentes”.

