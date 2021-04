Errores en su registro como trabajadores, impide a docentes del Conalep-Tlaxcala afiliarse al Sinadoco: Tolamatl

Errores en su registro como personal del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Tlaxcala ha impedido que más académicos se afilien al Sindicato Nacional de Docentes de este subsistema (Sinadoco), reveló Raymundo Tolamatl Avendaño, representante de esa organización gremial.

En esta situación, reveló, se encuentran varios catedráticos del plantel de Amaxac de Guerrero, quienes trataron de incorporarse a esa organización sindical, pero no lo pudieron hacer porque el número de trabajador que tiene no coincide con el que está registrado en la nómina del subsistema de bachillerato.

“Por esa razón, muchos compañeros no se han podido afiliar. Desconozco la cantidad de personal que tienen ese error, solo lo hemos notado cuando invitamos a un trabajador a afiliarse y es entonces que nos damos cuenta que existe un error, porque su número de trabajador no coincide y no se puede descargar su recibo de nómina, porque no está correcta su documentación”, reveló.