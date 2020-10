20 docentes del Conalep-Tlaxcala acuden a planteles para impartir clases virtuales: Sánchez

Por no contar con los recursos ni equipo necesario en sus hogares para impartir clases a distancia, al menos 20 docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Tlaxcala acuden a los laboratorios de cómputo de los planteles para cumplir con su labor, informó María Rosario Sánchez Piña, dirigente sindical en ese subsistema.

Recordó que antes de que iniciara el semestre en curso y ante el hecho de que éste se realizaría bajo la modalidad de educación a distancia por la pandemia de Covid-19, solicitó al director general del Conalep-Tlaxcala, Roberto Núñez Baleón que apoyara a los docentes con equipos de cómputo y recursos para el pago de internet para que pudieran cumplir con sus labores de enseñanza.

No obstante, el funcionario adujo no tener presupuesto para esos rubros y propuso que los profesores que no cuentan con equipos actualizados ni red de internet acudieran a los laboratorios de cómputo de los planteles para impartir sus clases.

“El apoyo que nos está dando el director es el préstamo de las computadoras de los planteles para que acudan los docentes. Se hizo una distribución de horarios para evitar que haya aglomeración dentro de esos espacios como medida de prevención”, comentó la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep-Tlaxcala (Sutac).

Indicó que son alrededor de 20 catedráticos –de una plantilla de alrededor de 200– que se trasladan a alguno de los tres planteles del Conalep, ubicados en los municipios de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco, para hacer uso de los equipos de cómputo y de la red de internet de los laboratorios para la impartición de sus clases.

“Son compañeros que nos dijeron que no tenían el equipo ni los recursos para sus labores de enseñanza y tuvieron que llenar un formato que pidió la Dirección General para ingresar a los centros de cómputo para que hubiera un control y no se juntaran muchos docentes en esos espacios”, asentó.

Sánchez Piña indicó que los laboratorios de cómputo también están abiertos para alumnos que tampoco cuentan con los recursos para pagar el servicio de internet ni con computadoras para cumplir sus actividades académicas de forma virtual.

En este caso, la dirigente sindical dijo desconocer cuántos estudiantes en esas condiciones; “al principio tenía conocimiento que eran cinco, pero ahorita supongo que ya son más”, expuso, tras referir que tanto docentes como alumnos cumplen con las medidas de prevención contra el contagio de Covid-19.