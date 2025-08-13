Docente de la UCSP habló sobre ámbitos de competencia de los poderes Ejecutivo y Judicial a estudiantes de Derecho: UATx

En un espacio de aprendizaje que fomenta el diálogo constructivo sobre temas cruciales para la formación profesional, César Alejandro del Carpio Ugarte, visitante de intercambio académico de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) de Arequipa, Perú, impartió la conferencia “Caso de control judicial de las decisiones del Congreso. Análisis del sistema de gobierno latinoamericano”, dirigida a estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología (FDCPyC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Al dar la bienvenida al prestigiado ponente, Dante Morales Cruz, director de la FDCPyC, asentó que esta actividad fortalece las alianzas entre universidades y las capacidades de los estudiantes con el intercambio de ideas desde otros horizontes, como lo marca el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades.

Por su parte, Inés Carvente Báez, coordinadora de la Licenciatura en Derecho, destacó que las actividades de vinculación e intercambio académico de estudiantes y docentes forman parte del compromiso permanente con la formación, la ciencia jurídica, el pensamiento crítico y el intercambio de saberes.

En su momento, Andrés Temoltzín Teomitzi, secretario Académico del Centro de Investigaciones Jurídico–Políticas, subrayó desde este centro abren sus espacios para acercar a los estudiantes de los diferentes niveles académicos, a investigadores de talla nacional e internacional, hecho que permite tener un panorama más amplio sobre las investigaciones en temas de gran relevancia.

Al impartir su conferencia, César Alejandro del Carpio abordó un tema relevante en el ámbito constitucional: El conflicto entre el Poder Judicial y el Congreso en el ejercicio de sus competencias. Enseguida, se refirió al contexto de transición histórica que atraviesa México con motivo de la reforma judicial, misma que entrará en vigor en los próximos días. Subrayó que el respeto a las competencias exclusivas de cada poder del Estado es un principio fundamental para preservar la solidez institucional y evitar su debilitamiento.

César del Carpio es docente en la Universidad Católica de Santa María, en donde imparte asignaturas como Derecho Constitucional Comparado, Sistema de Administración Pública y Tratados Internacionales y sus Efectos; ha ocupado diversos cargos en la administración pública en la Municipalidad, y se desempeñó como docente de pregrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú.