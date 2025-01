Divide a comisionados del IAIP la designación de Arturo de Casa como presidente; “lamentaría intereses ajenos a la autonomía”: Espinoza

Entre señalamientos de la posible injerencia de intereses ajenos a la autonomía y la inminente extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) de Tlaxcala, Arturo de Casa Vega fue designado presidente de este órgano para el periodo del 2 de enero de 2025 al 2 de enero de 2028.

Este acto se realizó en sesión ordinaria pública este jueves, la cual incluyó el punto de la “insaculación de la o el presidente del Consejo General”.

El comisionado Ángel Espinoza Ponce interpeló a la todavía presidenta del IAIP, Maribel Rodríguez Piedras, para pedir la palabra, la cual le fue concedida forzadamente y con un gesto de molestia que esta comisionada mantuvo casi toda la sesión.

Espinoza Ponce refirió sobre la reforma constitucional que extingue al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), la cual bajará a los órganos garantes de los estados, como es el del IAIP, sin que aún haya certeza y claridad al respecto.

Aludió a sus cargos en órganos autónomos electorales y locales, tanto como funcionario de éstos como en su calidad de representante partidista (del PRI), por lo que remarcó que desde hace mucho está convencido de la democratización de las instituciones “y del avance que exige para el pueblo de Tlaxcala el respeto a la autonomía, hasta donde se pueda”.

Por ello, puntualizó que al no haber “una insaculación formal, sino una designación a base de elección”, él puede decir que ha cumplido acuerdos “que he venido sosteniendo”.

“Voy –enfatizó– a emitir mi voto público, como lo hice en reunión de trabajo previa con los comisionados, al pedir su voto de confianza para el suscrito, para que pudiera ser presidente de este instituto”, de ahí que “mi voto público es por mí mismo, yo voto porque Ángel Espinoza Ponce sea el presidente”.

Acentuó que si bien “será por mero trámite legal una designación hasta 2028, lo cierto es de que legalmente tampoco va a ser posible (por) como están las condiciones a este momento, transitaremos a otro espacio”. Sin embargo, afirmó que seguirá colaborando para que al cierre de este ciclo del IAIP, “podamos dejar huella en transparencia”.

Exhortó a “seguir haciendo una exigencia de esa apertura a la información gubernamental”, pues la Constitución federal ya lo establece como un derecho humano, ya que este y el resto de los que gozan las y los mexicanos no pueden ser regresivos sino progresivos, por lo que ya se habrán de buscar los medios “para que puedan seguir siendo efectivos”.

Aseveró que “lamentaría mucho el día de hoy que intereses ajenos a la autonomía del instituto hayan podido ejercerse para dinamitar precisamente o encender la mecha en esto que nos queda de tránsito hacia el cierre del instituto como tal”.

Luego, la presidenta prosiguió con el proceso de elección del nuevo titular, cargo que recayó en Arturo de Casa, por mayoría de votos, pues uno de los tres fue para Espinoza Ponce.

Después de que Arturo de Casa Vega rindiera protesta, en asuntos generales, Espinoza Ponce nuevamente tomó la palabra y le requirió: “dada su cercanía con el (Poder) Ejecutivo local y que usted ha venido siendo, incluso partícipe del Movimiento (de Regeneración Nacional–Morena) en ese sentido, que cuando se vaya a cerrar el instituto”, gestione para todo el personal las posibles liquidaciones que se tengan que realizar, por el trabajo desempeñado, si es que no se dispone la transferencia de personal a algún otro ente. Asimismo, reconoció el trabajo de Maribel Rodríguez al frente de la presidencia.

En su turno, De Casa Vega dijo que el IAIP hoy inicia una “nueva era de transformación” y que las reformas secundarias que están por emitirse en la Cámara Baja y en los estados, “serán para el bienestar de los y las tlaxcaltecas”.

Aun con los señalamientos de Ángel Espinoza, agradeció al pleno “dar su voto de confianza” hacia su persona y que la rendición de cuentas y la participación ciudadana “son actos que exige la ciudadanía”, por lo que “desde este órgano autónomo, independiente, tenemos que llevarlo a buen puerto”.

Expresó que se va “a conducir con total apego a la legalidad, a los principios rectores que nos marca la propia Constitución y nuestra ley local. Tengan la confianza de que este instituto, el tiempo que le quede, sea corto, pequeño, largo, trabajará hasta el último minuto para garantizar estos dos derechos humanos: a saber y a la privacidad”.

De esta manera y en medio de la polémica e inconformidad generada por la extinción del Inai y de la inevitable del IAIP, agregó que se debe sentar un precedente en esta materia, “donde viene algo nuevo, algo mejor para la institución, pero sobre todo para todas y todos los tlaxcaltecas”.

Al concluir la sesión y antes de que abandonaran la sala, Espinoza Ponce respondió a reporteras y reporteros que desconoce qué intereses ajenos pudieran estar detrás de la forma en que De Casa Vega fue designado.

Puntualizó que no podría decir que le correspondiera la presidencia “porque tampoco la ley lo establece… siempre me he apegado a derecho”.

A su vez, Arturo de Casa remarcó que fue electo por mayoría y que este órgano “seguirá conduciéndose de la mejor manera” y en forma colegiada “para que tengan la certeza de que los dos derechos humanos se seguirán tutelando de la mejor manera”.

En torno a su simpatía con Morena, al ser ubicado como aspirante de este partido a la candidatura a la alcaldía de Chiautempan en las elecciones locales de 2021, así como de su polémica designación como comisionado por el Congreso local, respondió tajante que nunca fue impuesto en este cargo, pues fue el mejor evaluado.

Reiteradamente, contestó que su simpatía o militancia en Morena, “es un dato privado, personal, sensible, que todo funcionario tiene derecho a guardar”, y por tanto nunca lo confirmó.

Añadió que la convocatoria tampoco le impidió competir por este espacio en el IAIP y aseguró que todas sus resoluciones han sido apegadas a derecho, “sin ninguna intención partidaria, al contrario”.

Rechazó que haya una ruptura al interior entre comisionados y que a partir de este momento “vamos a entrar a una etapa de transición, ustedes me tienen que ayudar”, pues las leyes secundarias federales en materia de transparencia y protección de datos personales “tenemos que adoptarlas en el estado”.

Señaló que tiene comunicación con el diputado David Martínez para ver si “sería una nueva institución, un (órgano) desconcentrado, un descentralizado o se adopte a la Secretaría de la Función Pública”.

En contraste a las posturas de los comisionados del Inai y la de sus pares del IAIP, recalcó que los dos derechos humanos que se tutelan “no se pierden, por el contrario, se van a transformar para el beneficio de las y los tlaxcaltecas”.

Remató que no tiene ningún conflicto de intereses en su desempeño como comisionado y ahora como presidente; incluso, presumió que abatió el rezago heredado por su antecesor (Didier López Sánchez).

En enero de 2023, ante contradicciones legales existentes, el pleno del Consejo General ratificó a Maribel Rodríguez en la presidencia, a fin de cumplir la supremacía constitucional que establece una duración de tres años en este cargo, el cual concluía en este 2025.

En esa ocasión, Rodríguez Piedras, designada como titular desde el 3 de enero de 2022, nuevamente fue respaldada por unanimidad de votos de sus homólogos Didier Fabián López Sánchez y Ángel Espinoza Ponce, a quien, con base en el mecanismo de rotación aplicado los años anteriores, le correspondía ocupar ese puesto.

Sin embargo, el propio Espinoza Ponce explicó que esta determinación derivaba de acuerdos asumidos en reuniones de trabajo previas y de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, el cual “tiene una discrepancia” con el artículo 97 de la Constitución Política del estado. Aunque dejó entrever que en este 2025 podría llegar a la presidencia, lo cual no se cumplió.