Distribuidor vial Santa Ana brindará servicio de excelencia por 30 años, afirma la SICT; será concluido en septiembre de 2026

Este miércoles inició la construcción del distribuidor vial “Santa Ana”, en el municipio de Chiautempan, con el banderazo oficial por parte de autoridades gubernamentales, el cual será concluido en septiembre de 2026 y ofrecerá un servicio con nivel de servicio de “excelencia” por hasta 30 años y con ahorro de 20 minutos en el tiempo de traslado.

En este sentido, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros refirió que pasaron décadas y administraciones para resolver el problema de tráfico que generaba el puente (construido en el sexenio de Héctor Israel Ortiz Ortiz), debido a su “poca funcionalidad” y al riesgo de accidentes que significaba, pero ahora “será una realidad este distribuidor”.

Enfatizó que la inversión “es histórica” del gobierno de México, de 650 millones de pesos, y es “ejemplo de lo que se logra cando se trabaja en equipo”; al mismo tiempo, resaltó que esta obra representará bienestar y seguridad para los transeúntes en esta zona y es la oportunidad de que Tlaxcala “siga siendo un lugar atractivo” para la inyección de capital, para crecer y para consolidarse como un ejemplo nacional de prosperidad”.

Acentuó que la atención en aproximadamente 1.2 kilómetros de longitud reducirá los tiempos de traslado de tránsito pesado y ligero, en beneficio de más de 192 mil habitantes de Chiautempan, Tlaltelulco y Tlaxcala.

Asimismo, fortalecerá la conexión de esta entidad con otras, como Puebla y Ciudad de México, así como con el nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis) en Huamantla y con los mercados más importantes del país.

Repasó que esta construcción generará más de 5 mil 770 empleos directos e indirectos, lo cual dinamizará la economía local, fortalecerá a la industria y mano de obra tlaxcalteca; y brindará facilidades para el traslado de mercancía, “que hará más competitivas a nuestras empresas”.

Anotó que con estos propósitos se edifica este distribuidor vial, el cual cuidará el tiempo, la economía y la seguridad de la población del estado de Tlaxcala.

Luego, Juan Carlos Fuentes Orrala, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó que este será un distribuidor de tercer nivel con cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, y que el periodo de ejecución abarca de agosto de 2025 a septiembre de 2026.

Se encuentra ubicado en la intersección de la carretera federal México 121 Puebla–Belén y la avenida Antonio Díaz Varela, con un tránsito promedio anual de 70 mil vehículos, añadió.

En el estado actual en el que se encuentra este punto de comunicación, para el tránsito que circula en la carretera México 121 Puebla–Belén, el nivel de servicio es “malo”, el flujo vehicular es irregular, con velocidades muy “bajas” y paradas en puentes, detalló.

El 90 por ciento de usuarios son de vehículos ligeros, 0.80 por ciento son colectivos y 9.2 por ciento de transporte de carga, abundó. Por ello, el funcionario afirmó que el distribuidor permitirá ahorrar aproximadamente 20 minutos en tiempo de recorrido y se garantizará la circulación continua en la carretera 121.

Dijo que será aprovechada la estructura existente para la circulación en el sentido transversal, para el caso de tránsito recto y esta esta obra se realiza en tres niveles: “el existente que actualmente cruza la vía 121, un tercero que será el puente nuevo y los movimientos dimensionales se los daremos a nivel de piso”.

Se realizó un análisis del flujo vehicular con el tránsito vigente, por lo que se concluyó que la solución es ocupar el mismo puente existente y hacer un tercer nivel, a efecto de que al concluir la edificación se tenga un servicio con rango de “excelencia”, hasta por 30 años, subrayó.

En tanto, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, aseveró que las promesas “se cumplen en el segundo piso de la Cuarta Transformación”, pues con esta obra que se materializa se reducen las desigualdades y se mejoran las condiciones de vida de las y los habitantes.

Comentó que este proyecto fue gestionado por la gobernadora Lorena Cuéllar y afirmó que se realizarán acciones en colonias aledañas, como el bacheo, en apoyo por las afectaciones que genere la construcción.

De esta manera, autoridades estatales y federales, así como la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, dieron el banderazo de inicio de obra de este distributor vial “Santa Ana”.