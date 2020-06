Disponible plataforma de la SEPE para consulta de certificados de nivel básica: Domínguez

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez informó que ya está disponible en la página web de la dependencia la plataforma para que los padres de familia puedan consultar y descargar los certificados de sus hijos del ciclo escolar 2019-2020.

De hecho, aseguró que tiene conocimiento de que un número importante de padres de familia ha logrado acceder para la consulta de dicho documento a la plataforma www.sepe.gob.mx, la cual continuará disponible para los tutores.

Cabe señalar que este sistema fue implementado para que los padres de familia no tuvieran que acudir a los planteles educativos a recoger el certificado de sus hijos del ciclo escolar 2019-2020 y corrieran el riesgo de contagiarse de Covid-19.

“En estos momentos ya están disponibles los certificados en la plataforma de la SEPE, que es www.sepe.gob.mx, ahí están los certificados de todos los niveles educativos de enseñanza básica, ya hay padres de familia que me han reportado que han podido accesar sin ningún problema para consultar el documento”.

No obstante, Domínguez Ordóñez informó que se han reportado algunas problemáticas en la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), que diseñó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la consulta de las calificaciones de los alumnos del nivel de enseñanza básica.

“En donde hemos tenido problemas es en la plataforma del Siged, que maneja la SEP federal, ahí por alguna razón que no es de nosotros, porque nosotros ya subimos las calificaciones en tiempo y forma, algunos padres de familia no les aparece el documento, pero les doy la garantía para que en esta semana esté al 100 por ciento la consulta de los alumnos que no han concluido su educación en algún nivel de educativo”, asentó.

“Que no se alarmen, que estén tranquilos, que pronto podrán localizar esa información, como ya lo hizo la gran mayoría de padres de familia que ya lograron conocer las calificaciones de sus hijos del ciclo escolar 2019-2021”, refirió el también titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).

Dijo desconocer el número de padres de familia que no ha logrado ingresar a la plataforma www.siged.sep.gob.mx para conocer las calificaciones de sus hijos, aunque sí ha recibido algunos reportes de esa situación.

“No hemos hecho una consulta para saber el número de padres de familia que no han podido acceder a esa plataforma, solo alrededor de 10 tutores me han hecho saber esa situación, no puedo aventurarme a dar un porcentaje porque no tengo el pulso, pero voy a checarlo porque creo que el sistema refleja el número de usuarios que han entrado al sistema”.