Dispone ITE de 4.6 mdp para laudos; insuficientes los recursos, hay finiquitos pendientes: Piedras

A pesar que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) cuenta con una partida presupuestal de 4 millones 635 mil 190 pesos para el pago de laudos laborales e indemnización de ex trabajadores, dichos recursos serán insuficientes, reconoció la presidenta del organismo, Elizabeth Piedras Martínez.

Abundó que ello debido a que el ITE tiene que hacer frente al pago de finiquitos de servidores públicos que concluyen su mandato en el mes de agosto, mes en el que Piedras Martínez termina su mandato al frente de la institución, así como asegurar el finiquito que tienen pendiente con cerca de 20 ex trabajadores

Piedras Martínez puntualizó que el instituto tiene dos laudos condenatorios; uno por un monto de 3 millones 624 mil 807 pesos y otro más por 939 mil 232 pesos, de ahí que los recursos aprobados son insuficientes, por lo que anunció que no pagarán esos montos ordenados por las autoridades laborales.

Puntualizó que uno de los compromisos que tienen es el pago como finiquito que darán a trabajadores de la institución asignados a la presidencia, porque “el personal que me viene acompañando en estos años no va a seguir en la institución, por eso el Instituto, en su momento, cuando elaboramos el proyecto de presupuesto y cuando ya se aprobó, se consideró este monto que contiene la previsión para la gente que concluye su relación laboral, una vez que haya el cambio de la presidencia”.

Otra partida que deben prever es el finiquito que negocian con 21 ex trabajadores del ITE, quienes, si bien ya demandaron a la institución, no existen todavía fallos o laudos condenatorios, por lo que “vamos a negociar, porque es imposible que paguemos los montos totales que piden”.

Piedras Martínez aseguró que tiene el compromiso de que, al finalizar su mandato, no herede problemas financieros por laudos laborales, porque “ese es el compromiso desde que llegué a la presidencia. No quiero hacer lo mismo que me hicieron cuando llegué, que había hasta 40 laudos y que fuimos resolviendo, ojalá lleguemos a los acuerdos con los más que se pueda, pero depende también de la otra parte, que se acepte lo que se está ofreciendo y si no es así, aquí van a seguir los asuntos creciendo, pues si no hay voluntad, escapa de mis manos la posibilidad de resolver”.