Disminuyó el ánimo de invertir de 58.3 a 53% entre los socios de Coparmex: Reyes

El ánimo para invertir cayó 5.3 puntos en la entidad, pues pasó de 58.3 a 53 por ciento entre 2023 y el primer cuatrimestre de 2024, reveló la encuesta #DataCoparmex relativa al periodo enero–abril del año en curso que presentó este miércoles el presidente del Centro Empresarial de Tlaxcala (CET), César Reyes Chávez.

Entre los motivos por los que ha disminuido el ánimo de invertir están la incertidumbre que genera el cambio de gobierno a nivel federal, el comportamiento de los mercados internacionales y la inseguridad.

En cuanto a los resultados de “Marcaje al gobierno” que mide la percepción de los socios de la Coparmex respecto al cumplimiento de las obligaciones del gobierno, César Reyes detalló que la encuesta muestra una caída de 31.4 puntos en el comparativo anual en Tlaxcala, al pasar de 58.3 a 26.9 por ciento, principalmente por indicadores como la inseguridad, la corrupción y la falta de apoyo empresarial.

Aun cuando la percepción de corrupción en Tlaxcala disminuyó 0.7 puntos porcentuales, el 61.8 por ciento de los empresarios de Coparmex manifestó haber vivido algún acto de este tipo en el último año; principalmente proveniente de instituciones estatales (69.9 por ciento), seguido de las municipales (62.4 por ciento) y de las federales (45.7 por ciento).

El dirigente del CET, adherido a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), explicó que esta medición se basa en cuestionarios aplicados a socios de este sindicato patronal y resaltó que Tlaxcala avanzó en el ranking nacional respecto del porcentaje de empresarios con ánimo para invertir al situarse en el tercer lugar. Sin embargo, “no es que hayamos crecido tanto, más bien que bajaron todos los estados en el ánimo de invertir”, acotó.

Si bien los encuestados manifestaron que los principales obstáculos para la inversión privada son la inseguridad, la incertidumbre económica y política que prevalecen tanto en el estado como en el país, en Tlaxcala el 71 por ciento dijo tener expectativas de que su negocio crezca, cifra superior al 60.4 por ciento que se registró a nivel nacional.

“La inversión ha sido más a nivel interior porque no están llegando inversiones extranjeras, debido a que no hay ahorita ni certidumbre económica, ni política por todo lo que estamos viviendo. Todavía hoy profundizamos en el tema de la sobre representación (en el Poder Legislativo) y la reforma judicial que están generando mucha incertidumbre y eso no permite que tenga la confianza de poder invertir en México, pese a que las condiciones hoy son muy favorables”, expuso.

Reconoció que, a nivel estatal, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros ha invertido en materia de seguridad pública y ha realizado esfuerzos para disminuir la incidencia delictiva, y si bien en esta encuesta el número de socios de Coparmex en la entidad que ha sido víctima de algún delito pasó de 66.5 a 55.9 por ciento, César Reyes enfatizó que esa mejoría no la percibe la población.

Los delitos que con mayor frecuencia reportan los socios de Coparmex en Tlaxcala son el robo de mercancías en tránsito, la extorsión o cobro de piso, y el robo de vehículos propiedad de la empresa, lo que coincide con los ilícitos cometidos con mayor frecuencia contra este sector a nivel nacional.

Además, 66.7 por ciento indicó que fue víctima de extorsión telefónica, 33 por ciento de otro tipo de extorsión y 60.1 por ciento ha tenido que realizar gastos para reforzar su seguridad.