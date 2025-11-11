Disminuyó 10.1% promedio de homicidios al día en Tlaxcala en los primeros 10 meses de 2025

El promedio de homicidios dolosos por día ha disminuido en 10.1 por ciento en Tlaxcala, de acuerdo con el número de carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), al comparar el periodo enero–octubre de 2024 con los primeros 10 meses de 2025.

En la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes, se dio a conocer que 26 entidades federativas han mantenido a la baja el promedio de homicidios diarios, Tlaxcala obtuvo el segundo menor porcentaje, sólo arriba de la Ciudad de México con 4.9 por ciento. Mientras que los primeros lugares con un descenso en este indicador los ocuparon Zacatecas (-70.5 por ciento) y Chiapas (-58.7 por ciento).

En lo que va de la actual administración federal el promedio diario de homicidios dolosos en el país decreció 37 por ciento, es decir, en octubre de este año se cometieron 32 homicidios menos al día respecto a septiembre del año pasado.

Hasta el 31 de octubre de 2025, en Tlaxcala se cometieron 103 homicidios, con base en el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) que concentra el registro de carpetas de investigación abiertas ante las fiscalías estatales; así, el estado se ubicó en la posición 27 respecto al resto de las entidades en el número de este delito. El primer lugar lo ocupó Guanajuato con 2 mil 229 y el último Yucatán con 26.

Además, Tlaxcala concentró el 0.5 por ciento de los homicidios dolosos de todo el país; mientras que en siete entidades se concentró el 51 por ciento de los 20 mil 096 asesinatos de todo el país: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En octubre, en el estado se cometieron ocho homicidios dolosos, cifra que situó a la entidad en el lugar 25 en el ámbito nacional, detrás de Aguascalientes (siete), Campeche (cinco), Zacatecas (cuatro), Baja California Sur, Durando y Yucatán (tres, cada uno).