Martes, noviembre 11, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Disminuyó 10.1% promedio de homicidios al día en Tlaxcala en los primeros 10 meses de 2025

Disminuyó 10.1% promedio de homicidios al día en Tlaxcala en los primeros 10 meses de 2025
José Carlos Avendaño

El promedio de homicidios dolosos por día ha disminuido en 10.1 por ciento en Tlaxcala, de acuerdo con el número de carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), al comparar el periodo enero–octubre de 2024 con los primeros 10 meses de 2025.

- Anuncio -

En la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes, se dio a conocer que 26 entidades federativas han mantenido a la baja el promedio de homicidios diarios, Tlaxcala obtuvo el segundo menor porcentaje, sólo arriba de la Ciudad de México con 4.9 por ciento. Mientras que los primeros lugares con un descenso en este indicador los ocuparon Zacatecas (-70.5 por ciento) y Chiapas (-58.7 por ciento).

En lo que va de la actual administración federal el promedio diario de homicidios dolosos en el país decreció 37 por ciento, es decir, en octubre de este año se cometieron 32 homicidios menos al día respecto a septiembre del año pasado.

Hasta el 31 de octubre de 2025, en Tlaxcala se cometieron 103 homicidios, con base en el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) que concentra el registro de carpetas de investigación abiertas ante las fiscalías estatales; así, el estado se ubicó en la posición 27 respecto al resto de las entidades en el número de este delito. El primer lugar lo ocupó Guanajuato con 2 mil 229 y el último Yucatán con 26.

- Advertisement -

Además, Tlaxcala concentró el 0.5 por ciento de los homicidios dolosos de todo el país; mientras que en siete entidades se concentró el 51 por ciento de los 20 mil 096 asesinatos de todo el país: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En octubre, en el estado se cometieron ocho homicidios dolosos, cifra que situó a la entidad en el lugar 25 en el ámbito nacional, detrás de Aguascalientes (siete), Campeche (cinco), Zacatecas (cuatro), Baja California Sur, Durando y Yucatán (tres, cada uno).

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Estudiantes comparten experiencias de superación académica gracias a programas de movilidad: UATx

La Redacción -
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) compartieron sus experiencias de movilidad académica y vivencias de interculturalidad en el “Foro: Testimonios de internacionalización...

Fonoteca y fototeca de Puebla exhiben las memorias sonoras y visuales de Puebla

Paula Carrizosa -
Por primera vez, en el edificio al que fueron trasladadas en 2017 al dejar sus respectivos espacios en el Centro Histórico de Puebla, la...

UATx e ILCE unen esfuerzos para promover educación, comunicación y cultura

La Redacción -
El rector de la  Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Serafín Ortiz Ortiz y el director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE),...

Más noticias

Grupo Salinas retrasó juicios en la Corte con 102 recursos en 5 años

La Jornada -
Ciudad de México. En los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la...

Homicidios dolosos se han reducido 37% en lo que va del gobierno de Sheinbaum: SNSP

La Jornada -
Ciudad de México. En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, la incidencia de homicidios dolosos en el país ha disminuido...

Proveen sólo 10% de medicinas a Gaza desde el alto el fuego

La Jornada -
Ramallah. Desde el alto el fuego en la franja de Gaza el 10 de octubre, apenas entraron 10 por ciento de los medicamentos necesarios...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025