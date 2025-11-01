Viernes, octubre 31, 2025
Disminuye en 48% incidencia de robo de vehículo automotor en Tlaxcala

La Redacción

Como resultado de las acciones emprendidas en el marco de la estrategia estatal de seguridad pública, Tlaxcala registró una disminución de 48% en la incidencia de robo de vehículo automotor.

Con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de enero a septiembre de este año, se reportaron 689 casos de este ilícito, mientras que, en el mismo periodo de 2024, la cifra fue de mil 334.

El mismo reporte indica que, en lo que va de 2025, el robo de vehículo automotor en el estado muestra una tendencia descendente, y por debajo de los niveles observados el año pasado. Mientras en septiembre de 2024 se registraron 176 casos, en septiembre de este año la cifra fue de 62.

Este logro es el resultado del impacto de la inversión histórica superior a los 8 mil millones de pesos para abatir más de dos décadas de rezago en equipamiento, tecnología e infraestructura en seguridad.

También, a la estrecha coordinación interinstitucional impulsada por la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en alineación a la estrategia nacional de seguridad de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente, el estado cuenta con herramientas como arcos lectores fijos, móviles y portátiles, que han fortalecido la capacidad de prevención y respuesta de las instituciones de seguridad ante el delito de robo de vehículo automotor.

Asimismo, el gobierno estatal participa activamente en las reuniones nacionales y regionales para hacer frente a este y a otros ilícitos, a fin de articular esfuerzos, compartir inteligencia y consolidar acciones, bajo una perspectiva integral y coordinada, que permitan reducir de manera efectiva su comisión, en beneficio de las familias tlaxcaltecas.

