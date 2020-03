Disminuye 45% afluencia de personas en Condusef; sugiere realizar quejas vía electrónica

La Unidad de Atención en Tlaxcala de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró una disminución de entre 40 y 45 por ciento en la afluencia de personas a partir de la semana pasada, debido a la contingencia sanitaria del Covid–19.

Al respecto, la titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef en el estado, Marisol Núñez Vázquez informó que con el fin de procurar la seguridad en la salud y atendiendo las diversas recomendaciones para contener la propagación del Covid–19 que ha hecho la Secretaría de Salud (Ssa) federal, esta institución recomienda a las personas que tengan alguna duda sobre el estado de sus reclamaciones o requieran algún tipo de asesoría, comunicarse al Centro de Atención Telefónica al número 55 53 400 999.

Asimismo, invitó a los usuarios a utilizar el Portal de Queja Electrónica http://phpapps.condusef.gob. mx/ventanillaDigital/index.php , a través del cual los clientes de los bancos pueden presentar su queja de manera remota, desde su casa o lugar de trabajo, los siete días de la semana a cualquier hora.

Las quejas que se pueden presentar por estas vías son en los productos de tarjeta de crédito o débito y depósito en cuenta de nómina.

Las causas son por consumos o cargos no reconocidos, cancelación de tarjeta no atendida, disposición en cajero automático no reconocida, emisión de tarjeta sin solicitud, bloqueo o cancelación del producto son previo aviso o que el cajero no entregue la cantidad solicitada.

Núñez Vázquez detalló que los usuarios deben tener en cuenta dos consejos para que la queja pueda ser atendida por el banco.

La primera es elaborar el escrito de la reclamación relatando de forma clara el producto y la causa por la que se está inconforme, de acuerdo con lo indicado en el portal y anexar los documentos que correspondan. La segunda es revisar que la identificación esté vigente y se encuentre legible y completa, digitalizada por los dos lados y que los datos coincidan con el escrito de reclamación.

Lo anterior porque alrededor del 30 por ciento de los asuntos que se rechazan tienen como causa que la identificación del usuario no esté vigente, no está escaneada por ambos lados o es ilegible. El 21 por ciento se rechaza porque no se cuenta con el sustento de la reclamación legible, es decir, los estados de cuenta proporcionados por el usuario no están correctamente digitalizados, están incompletos o se requiere contraseña para su análisis.

Puntualizó que la Condusef–Tlaxcala labora de lunes a viernes de 9 a 18 horas, respeta la recomendación de la sana distancia y la atención es uno por uno.