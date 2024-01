Discrepa procuradora con diputados; asegura que ha abatido delitos; le piden que renuncie

Tras asegurar que en Tlaxcala se han disminuido los delitos de alto impacto, como homicidio y robo de autos, lo que permite ubicarla como la entidad más segura del país, la titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), Ernestina Carro Roldán aseguró que el combate a la impunidad ha sido una constante, por lo que ya solicitaron proceder en contra de 69 ex autoridades y ex funcionarios municipales por presuntos actos de corrupción, en especial, por delito de peculado.

Además, en su comparecencia, a la que asistieron solo siete de los 25 diputados locales, como parte de la glosa del segundo informe de gobierno, la funcionaria enfatizó que siguen abatiendo el rezago heredado de otras administraciones, amén de que han logrado capacitar y profesionalizar las diversas áreas de procuración de justicia.

Te puede interesar: Déficit de recursos humanos y de equipo, así como actos de corrupción, persistían en la SSC: Perea

Sin embargo, esa postura y los datos que dio a conocer, fueron refutados por los diputados del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria y Blanca Águila Lima, quien decidieron abandonar la reunión, con el argumento esgrimido por el perredista de que persiste insensibilidad, incompetencia e incapacidad por parte de la funcionaria, por lo que, incluso, le pidió a Carro Roldán que renuncie al cargo, pues “ha sido rebasada la inseguridad y no hay resultados”.

Antes, durante la presentación de un informe que realizó a diputados, la procuradora destacó que en el año 2023, la dependencia inició un total de tres mil 882 carpetas de investigación, que representan una disminución significativa con otros años.

Ejemplificó que al inicio de esta administración estatal, en septiembre del año 2021, registraron 409 delitos, pero para el mismo mes, pero del año pasado, lograron disminuir las cifras a 309, “con lo que se demuestra que se disminuyó el índice delictivo, y eso está a la vista. Yucatán siempre tenía menor incidencia, pero ahora Tlaxcala, ya con el acumulado, es el estado con menor incidencia delictiva de la nación”, reiteró.

Además, presentó su numeralia con respecto al año pasado, al dar cuenta que registraron 3 mil 882 carpetas “iniciadas” por las denuncias presentadas ante la PGJE, pero lograron vincular a procesos en 447 carpetas, mil 767 fueron judicializadas, realizaron mil 26 mediaciones y liberaron 227 órdenes de aprehensión.

De igual forma, la funcionaria aseguró que un delito de alto impacto que ha logrado disminuir es el de homicidio doloso, pues de acuerdo con sus registros, en el año 2023, se cometieron 106, los cuales distan de los 130 ocurridos un año anterior y son mucho menos de los 149 que se suscitaron en el ejercicio 2019. Sin embargo, según sus propios datos, por esos hechos, solo registró, en el año pasado, 17 carpetas vinculadas a proceso, 21 más judicializadas, pero ejecutaron 46 órdenes de aprehensión.

En los casos de feminicidio, la Procuradora aseguró que en el año pasado, registraron 14 casos como tal, cifra que supera las incidencias de otros años, incluso, con los datos del año 2022, pues la propia PGJE reportó tres casos de asesinatos de mujeres por razón de género.

En ese caso, explicó que desde su arribo a la dependencia, los homicidios de mujeres los atiende con perspectiva de feminicidio, pues “esto no ocurría” y muchos delitos de este tipo eran considerados, en otras administraciones, como homicidios dolosos.

“Cuando nosotros llegamos era excepcional los casos de feminicidio, pero sí había muerte de mujeres, pero no se clasificaba como tal; lo que hicimos fue revisar esas muertes de mujeres en 200 carpetas de investigación de años anteriores, de los cuales llevamos siete carpetas de delito reclasificadas como feminicidio, cuando habían sido clasificadas como homicidio doloso”.

Sin embargo, esta aseveración, en el momento de preguntas de los diputados, fue refutada por la priista Blanca Águila, quien aseguró que de acuerdo con registros de diversos colectivos y sociedad civil, el año pasado llegaron a ser 30 feminicidios, sumando un total, según esas cifras, de 70 en lo que va de la actual administración.

Carro Roldán respondió que de acuerdo con las disposiciones del Código Penal, “reformadas por ustedes diputados”, existe un catálogo de disposiciones para clasificar un homicidio como feminicidio y “en todos los casos hemos atendidos esas muertes bajo ese protocolo”, dando como resultado, solo 14 casos en el año pasado.

En el rubro de robo de autos, la funcionaria estatal detalló que pese a la incidencia, en el año 2023 se registraron un total de mil 446 carpetas de investigación por ese delito, las cuales, si bien son superior a las registradas en el año 2022, que hubo mil 396 caso, son menores a los 2 mil 157 hurtos denunciados en el año 2017.

Puedes ver: Inician comparecencias en el Congreso del estado

Respecto al tema de trata de personas, la funcionaria reconoció que si bien, en el año 2023, no existió ninguna denuncia al respecto, pero “hemos logrado ocho carpetas judicializadas…hemos obtenido en sentencias, que es algo histórico, de 161 años y tres meses de sentencia en pena… estamos trabajando para obtener sentencias condenatorias, estamos haciendo investigación y hemos tenido con la colaboración con la Interpol, hemos tenido colaboración con otras entidades federativas, porque ya confían en la procuración de justicia de Tlaxcala para ejecutar ordenes que antes, en otros sexenios, no se pudieron ejecutar”.

Abundó: “El fenómeno de la trata de personas es complejo, tiene distintas etapas, como el enganche, como el tráfico, como el tránsito, etcétera, entonces es un tema complejo donde tenemos la responsabilidad todos los niveles de gobierno, así como organismos internacionales nacionales y estatales de asumir nuestra responsabilidad como lo estamos haciendo en Tlaxcala”.

Estos datos y aseveraciones, fueron increpados por el diputado del PRD, Juan Manuel Cambrón, quien aseguró que solo daba a conocer cifras a modo, para dar la imagen de que “pareciera que en Tlaxcala todo está muy bien, que vivimos en un mundo feliz, pero la realidad es que no, porque hay un crecimiento de la delincuencia…nos ha desbordado”.

Por ello y antes de declinar en la facultad que tiene de preguntar a la funcionaria, sobre todo, porque fue el propio Cambrón Soria que solicitó su comparecencia, le pidió que renunciara al cargo, al considerar que prevalece la insensibilidad, la incompetencia y la incapacidad en la dependencia y ella, no había estado a la altura de las exigencias del cargo.

“Me equivoqué al darle mi voto en su momento, me equivoqué, porque usted no ha estado a la altura del llamado de la ciudadanía, por lo tanto le pido que renuncie procuradora, porque no ha estado a la altura de las demandas y de las voces de las familias de Tlaxcala”, soltó antes de abandonar el salón en donde transcurrió el encuentro.