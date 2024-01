Dirigencia nacional de MC definirá a candidatos; 179 personas son los aspirantes: Rivas

Tras rechazar que vayan a existir imposiciones de candidatos, pues serán los órganos nacionales de Movimiento Ciudadano (MC) quien defina las nominaciones, el dirigente estatal provisional de este instituto político, Refugio Rivas Corona sostuvo que fueron 179 mujeres y hombres quienes lograron su registro para participar en el proceso interno que llevan para designar a las personas que habrán de postular en los comicios del próximo 2 de junio.

En entrevista, sostuvo que una vez que concluyeron los plazos establecidos tanto para el registro de aspirantes como para la definición de las precandidaturas que cumplieron con lo requisitos, ahora los 179 contendientes a las nominaciones a diputados locales, alcaldes y presidentes de comunidad, deberán realizar su precampaña hasta el próximo 21 de enero.

Rivas Corona enfatizó que fue un proceso de registro abierto a todos los ciudadanos, pero con responsabilidad, pues hubo aspirantes que incumplieron con los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria, por lo que su nominación fue rechazada.

Además, reconoció que, como la mayoría de los partidos MC tiene dificultades y complicaciones para cumplir con las acciones afirmativas que existen a favor de personas discapacitadas, de la diversidad sexual y de comunidades indígenas, pero confió en que antes del inicio del periodo de registro ante la autoridad administrativa electoral cumplan con todas las exigencias legales y logren postular candidatos en los 60 municipios y 15 distritos electorales locales.

“Todavía tenemos por ahí algunos detalles, porque debemos cumplir con las acciones afirmativas, pues no es nada fácil tener un candidato o excelentes aspirantes con capacidades diferentes; también necesitamos cumplir con los tres jóvenes, me falta uno, porque tengo ya dos para los municipios de Nativitas y en Calpulalpan, pero me falta cumplir con una aspirante mujer del sector indígena, es decir, me falta por cumplir con algunos aspectos de las acciones afirmativas y por esa razón dejamos algunos municipios libres, porque ahí es donde vamos a cumplir con dichas acciones, pero vamos a cumplir con ellas, esto es un hecho, recuerda que en el pasado proceso electoral 2021, Movimiento Ciudadano fue el primer instituto político que cumplió con todas las acciones afirmativas”, apuntó.