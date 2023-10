Directora de extinto bachillerato alternativo de Amaxac acusa a SEPE de difamación por acusaciones de corrupción

“He sido, en los últimos días, objeto de difamación hacia mi persona”, afirmó María de los Ángeles Hernández, directora del extinto Bachillerato Alternativo de Amaxac de Guerrero, sobre las acusaciones de corrupción que pronunció, ante los medios de comunicación, el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández.

En fechas pasadas, el secretario de Educación habría explicado que el conflicto con el Bachillerato Alternativo de Amaxac, que habría mostrado oposición a transitar a los Centros Educativos de Bachillerato Estatal (Cebes), se debía a una cuota escolar entregada por los padres de familia que la directora se negaba a devolver.

“Son 40 mil pesos y 70 butacas. Como no quiere soltar esos 40 mil pesos y, además, cobró mil 500 pesos adicionales a cada familia, pues las familias exigen que regrese el dinero. Había hecho un negocio”, de esta manera, Meneses Hernández hizo un llamado público a la directora a regresar el dinero obtenido con las cuotas escolares y el material educativo.

Sobre este tema, acusó a María de los Ángeles de tener un historial de corrupción sobre el que han iniciado procesos legales e investigaciones. Aunque sostuvo que, al tratarse del manejo de cuotas escolares, los principales afectados han sido padres de familia en un acuerdo entre particulares.

“La autoridad no fue quien donó, tampoco fue quien recibió”, por lo que son los afectados (padres de familia y estudiantes) quienes deben de interponer las denuncias correspondientes. No obstante, expuso que algunos no han tomado esta medida, pues “le tienen miedo porque es una persona muy agresiva”.

“Son intereses personales muy corruptos”, ya que, aparentemente, la directora habría incitado a jóvenes y padres de familia a no incorporarse al sistema Cebes, o bien a asistir a las clases y tomar medidas agresivas y de presión contra los docentes de estos planteles para “demostrar cómo es que no pueden controlarlos”.

“Eso de incitar a los alumnos a que le falten al respeto a los maestros, pues ya es una barbarie”, a lo que sostuvo que la SEPE no puede permitir que estas situaciones que vulneran a los trabajadores de la educación continúen.

No obstante, afuera del Congreso local, María de los Ángeles Hernández acusó al secretario de Educación de difamarla y aseguró que el dinero mencionado, más un recurso adicional, fue regresado el 8 de noviembre del año pasado.

Por ello, mostró un documento a los medios de comunicación con el que, supuestamente, se avala la entrega de esta cantidad a la tesorera del Comité de Padres de Familia, María Guadalupe Hernández. “Con esto estoy desmintiendo la acusación que me hace el doctor Homero Meneses Hernández al decir que yo tengo esos 40 mil pesos”.

Asimismo, aprovechó para negar los señalamientos de intimidación a estudiantes y padres de familia, a quienes aparentemente habría incitado a rechazar la transición a los bachilleratos estatales; a lo que añadió que su trato se ha mantenido respetuoso, con lo que también rechazó ser una persona agresiva y expuso que las acusaciones de incitar a los jóvenes a ser agresivos en sus clases son falsas.

Ante lo que exigió una disculpa pública del titular de la SEPE y el respeto a su integridad física y mental, al igual que su seguridad. “Me está violentando como mujer, me está dando a entender que como mujer no tengo derechos”.

Sobre el modelo educativo de los Cebes, María de los Ángeles Hernández aseguró que existe inconformidad entre padres de familia y estudiantes por la modificación al plan de estudios de los jóvenes y por la falta de capacitación de los docentes, así como por las condiciones de la infraestructura educativa.

A lo que agregó que los más de 100 alumnos que tomaban clases en el Bachillerato Educativo fueron obligados a transitar a los Cebes a base de amenazas de que las Becas Benito Juárez les serían retiradas y que perderían el ciclo escolar.