Director de Normal Estatal de Teacalco desconoció al Patronato de la escuela: Díaz

Lap roblemática que se vive en la Normal Estatal Leonarda Gómez Blanco de Santa Apolonia Teacalco surgió, en parte, por el desconocimiento que hizo el director general del plantel, Urbano Sánchez, del Patronato de la Normal, que integran por pobladores y autoridades comunitarias con la finalidad de acompañar y apoyar a la institución.

Cabe referir que la mañana de este miércoles, pobladores de ese municipio cerraron las instalaciones de la Normal Estatal para exigir a las autoridades que permitan el ingreso de alrededor de 35 aspirantes que no pasaron la evaluación, pese a que cuentan con promedios de 8 y 9 de calificación.

Al respecto, el presidente de comunidad, Jesús Díaz Cabrera, consideró que la intervención del Patronato de la Normal en el proceso de admisión al ciclo escolar 2022-2023 hubiera evitado la protesta de padres y madres de familia de aspirantes que no pasaron el examen de admisión.

No obstante, reveló que este conflicto no es el único que se presenta en ese plantel, pues “también se han presentado casos de corrupción” y el Patronato “tenía la función de ver que todo fluya como debe ser, que no haya mano negra como ahorita. Hay muchas irregularidades, antes era de afuera, pero ahora es de adentro, de directivos y de docentes”.

Acusó que las instalaciones del plantel –que fue creado en 1981—se encuentran en malas condiciones derivado de la falta de atención por parte de las autoridades de las distintas administraciones gubernamentales del estado y a que desde hace años no permiten el apoyo de la población.

Reveló que la presidencia de comunidad forma parte del Patronato de la Normal y ante la problemática que se presentó con los estudiantes rechazados, se determinó reactivar dicho organismo, pues había dejado de operar ante el desconocimiento del que fue objeto por parte de las autoridades del plantel.

Como autoridad municipal, Díaz Cabrera dijo que respalda al movimiento iniciado por familiares de rechazados de la Normal Estatal, por lo que pidió la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que no deje sin estudiar a jóvenes que aspiran a convertirse en docentes de las futuras generaciones.