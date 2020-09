Otra vez usan diputados tribuna para realizar señalamientos personales y descalificarse

La tribuna del Congreso local fue usada otra vez por diputados para realizar señalamientos personales y descalificarse, en lugar de aprovechar la sesión ordinaria de este martes para desahogar el trabajo legislativo.

De nueva cuenta, en asuntos general, el legislador panista, Omar Milton López Avendaño fue el encargado de iniciar la confrontación verbal desde la tribuna, al “compartir” el mensaje enviado por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera a los diputados de la coalición de Morena, PT y PES en el sentido de que han resultado “mediocres” y “retrogradas”, amén de que no representan los ideales de la Cuarta Transformación.

“Tenían la gran oportunidad de generar un equilibrio político que hacía falta en Tlaxcala, pero se inclinaron ante el dinero y la negociación, eso el pueblo se los cobrará. No conocen y no sienten el Movimiento de Regeneración Nacional, pues muchos de ellos emergieron de las conductas y prácticas del viejo régimen. Y llegaron a ocupar un cargo que no merecen. No lo digo yo, lo dice la 4T a través de la senadora. Solo habría que recordarle a la senadora que quien con lobos anda a aullar se enseña. No debería sorprenderse que un partido que recicla a políticos viejos del viejo sistema, encuentren nuevas formas de hacer política”, asentó.



En respuesta, el diputado de Morena, Víctor Báez López dijo que se jacta de tener buenos amigos en el PAN, PRI y PRD, a quienes guarda un profundo respeto, porque al final de cuentas son adversarios políticos, son adversarios dignos, pero “lamentamos mucho que a veces se dé fuego amigo, estamos ya entrando a temporada de elecciones, se van a dar más los embates cotidianos de estos encuentros por las próximas elecciones”.

Sin embargo, dijo que desaprueba el resentimiento que ve en el diputado Milton López. Agregó que el panista “dice López, yo soy López, Andrés Manuel López Obrador es López, AMLO, tú eres OMLA, tienes las mimas siglas. Sabe que a lo mejor aquí se acaba su carrera política, sabe que a lo mejor ya no tiene otras alternativas por qué luchar y aquí descarga sus resentimientos. Yo siempre he dicho que estos asuntos no hay que hacerlos personales, esta es política, a veces se sube y a veces se baja, a veces se gana y a veces se pierde, lo que sí es que siempre hay que tener respeto por el adversario, yo si otorgo respeto a mis amigos, a gente que conozco de partido de oposición, espero que podamos tener una buena relación”.

Por su parte, el diputado del PEST, José Luis Garrido Cruz respondió que la senadora Ana Lilia Rivera tiene su propia ideología, pero esta Legislatura ha trabajado a lo largo de dos años con responsabilidad en el tema de recursos económicos y presupuesto. Además, pidió a Milton López dar nombres de personas recicladas en Encuentro Social.

En respuesta, el panista citó a la diputada Luz Vera Díaz, quien de inmediato subió a la tribuna para subrayar que el Congreso no es un lugar para “venir a hacer burla” y luego reconoció que militó en el PRI, pero aclaró que nunca ocupó un cargo público dentro de ese partido y ahora en el PEST encontró un lugar donde tiene la oportunidad de tener un cargo público… “no me puedo llamar una política reciclada, sí una política rezagada y un partido que no me consideró”.