Por inasistencia de diputados, nuevamente suspenden sesión del Congreso

Por falta de quórum, diputados que integran la LXIII legislatura local suspendieron la sesión ordinaria prevista para este jueves, aunque más tarde celebraron una plenaria extraordinaria ex profesa para la toma protesta de Jaqueline Meléndez Lumbreras a fin de que asuma el cargo de diputada propietaria.

La salida de 16 diputados locales, que ahora buscan otro cargo de elección popular y falta de incorporación de algunos suplentes, ha provocado la suspensión de las sesiones ordinarias en al menos dos ocasiones en las últimas semanas.

A la sesión de este 20 de mayo únicamente acudieron los diputados: Michaelle Brito Vázquez, Israel Lara, Yeny Maribel Hernández Zecua, Luis Alvarado Ramos, Rafael Ortega Blancas, María Ana Bertha Mastranzo Corona y Luz Vera Díaz, esta última encabezó los trabajos ante la ausencia de la presidenta de mesa directiva, Luz Guadalupe Mata Lara.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Luz Vera Díaz, quien asumió este jueves las funciones de propietaria, descartó sanciones a los dos diputados que no fueron localizables.

Detalló que: “somos 17 y hoy tomaba protesta un integrante más, pero solo llegamos 12, tres pidieron permiso y otros no aparecen; entonces lamentamos mucho el tema, por eso estamos llamando a los suplentes para evitar este tema, pero en cuestiones de salud que los diputados pidieron permiso no podemos meternos”.

El próximo 30 de mayo concluye el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura local sin que a la fecha existan sanciones a los diputados faltistas, pues Vera Díaz argumentó que en esta ocasión tres de sus compañeros pidieron permiso por cuestiones de salud.

“Tres pidieron permiso y dos no fueron localizadas y eso es preocupante porque no queremos pensar que algo mal les haya ocurrido, por eso darles el derecho de la duda porque no asistieron o porque no se reportan”, abundó.